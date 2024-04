Gabriela Rivadeneira: «Daniel Noboa está profundizando las brechas de desigualdad y aumentando el empobrecimiento en Ecuador»

En una nueva edición de la «Entrevista Ciudadana», el director de Internacional de nuestro medio, Denis Rogatyuk (DR), conversó con la directora del instituto Ideal (Instituto para la Democracia Eloy Alfaro y expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira (GR).

En la entrevista abordaron la situación política y social que atraviesa Ecuador. Así como el asalto la Embajada de México en Quito y la persecución judicial en contra del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, acciones perpetradas por el gobierno del derechista Daniel Noboa.

DR: Buenos días compañeros y compañeras. Bienvenidos a la Entrevista Ciudadana. No nos hemos visto en mucho tiempo debido a que me he mudado al otro lado del mundo, aunque esta labor periodística, esta labor de lucha en contra de la hegemonía mediática, pues hay que hacerla desde todas partes del mundo.

Nuestro tema de hoy trata sobre la crisis diplomática más grande de América Latina de los últimos años, sino décadas: la ruptura de las relaciones entre Ecuador y México debido a la invasión de la Embajada mexicana por parte de las fuerzas militares o policiales del gobierno de Daniel Noboa.

Este hecho ha provocado la crisis diplomática más grande entre los dos países en las últimas décadas, pero también ha demostrado las debilidades del gobierno neoliberal de Noboa. Para discutir este tema hemos invitado a nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, creo que no requiere introducción, pero lo voy a decir, por si acaso, es la directora del instituto Ideal (Instituto para la Democracia Eloy Alfaro), también la ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela.

GR: Hola Denis, un saludo muy especial, como siempre un gusto de hablar contigo aquí, en este espacio de El Ciudadano, y un saludo también a todos y todas que siguen esta plataforma de comunicación digital.

DR: Gabi, me gustaría comenzar con lo primero y lo más importante, ¿Qué sabemos del estado de salud del compañero Jorge Glas? Hemos recibido varias noticias de que él estuvo en un estado crítico en el hospital militar. Aparte de eso no hemos escuchado más noticias concretas sobre su estado de salud y también el estado de su lucha legal por su defensa, ¿Qué sabemos de Jorge en estos momentos?

GR: El tema de Jorge es bastante preocupante, sobre todo porque después del secuestro en la Embajada, lo trasladaron al centro penitenciario de La Roca, que es el centro más violento e inseguro del país, y a las pocas horas de haber ingresado al centro, fue trasladado a un centro de salud por complicaciones muy graves de su salud, que casi le cuestan la vida.

Al regresar al centro penitenciario, él escribió una carta que se la conoció a través de las redes sociales de Rafael Correa, y en donde se declaraba, justamente, en huelga de hambre pidiendo a todos que se comprenda que esa decisión que él estaba tomando era para pedir una reacción inmediata de todos los organismos internacionales de derechos humanos pero, sobre todo, de la concientización de lo que ha significado el caso de Jorge Glas dentro de las guerras judiciales dentro de Ecuador, que ha sido una de las víctimas más cruentas de la guerra judicial que se ha implementado en el Ecuador.

Así que estamos pendientes del estado de salud de Jorge Glas. Sin embargo, también estamos pendientes de una serie de llamados de diferentes países. Hoy mismo, desde la Celac, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hizo un llamado muy claro a reestablecer el tema del derecho al asilo y por ende, del otorgamiento por parte del gobierno de Daniel Noboa, del salvoconducto, ya que él es un asilado del gobierno mexicano. Así que estamos a la espera de las resoluciones de los organismos internacionales. Sin embargo, la situación de Jorge Glas es bastante crítica, en este mismo momento.

DR: Sin lugar a dudas hay que continuar con esta campaña de solidaridad con el compañero Jorge Glass. Lo más irónico que he visto es que ahora mismo Ecuador está sufriendo apagones por todas partes, y Jorge Glass era una de las personas claves en la construcción de una matriz energética, con la construcción de las instalaciones hidroeléctricas en Ecuador para resolver esta crisis de energía. Para mi esto es como un castigo divino.

GR: Es complicado porque regresamos a la década de los noventa y principios de los 2000 donde el Ecuador tenía una inestabilidad política realmente innombrable, recordemos que antes de la llegada al Poder de Rafael Correa en el 2006, el Ecuador tuvo, en 10 años, 8 presidentes, 11 si contamos el triunvirato.

Es decir, había una crisis de ingobernabilidad y, por lo tanto, también había una crisis nacional, caracterizada después por el feriado bancario, es decir la dolarización del país, pero también por una primera ola migratoria que causó esa situación económica de crisis y por eso, cuando llega el gobierno de Rafael Correa, empieza con una planificación del Estado y la política para el bienestar.

Fue una estabilidad que permitió en 10 años que se construyan, no solamente grandes obras sino, y en particular, también el cambio en la matriz productiva. Jorge Glas era justamente el encargado del cambio de la matriz productiva en el Ecuador.

Jorge Glas hizo tanto por el Ecuador que eso es justamente lo que no le perdonan las élites.

Una de las cosas que las y los ecuatorianos ya no recordábamos eran los apagones. Es decir, los apagones que se daban en los noventa e inicios del 2000 producto de la crisis energética, producto de la crisis de ingobernabilidad que tenía el país, no lo habíamos vuelto a sentir hasta hoy, que tenemos estos gobiernos neoliberales.

Así que esta es la muestra más clara de cómo quien viene de un sector privado, empresarial, de la oligarquía de nuestro país, no puede pensar en el bien común. No le interesa. Y eso es constante no solo por la falta de mantenimiento que han tenido las hidroeléctricas en los últimos años, sino también una falta de administración y gestión. Es decir, en los últimos días, Colombia hizo el anuncio que ya no exportará más electricidad a Ecuador porque justamente Colombia también está satisfaciendo sus necesidades propias como país.

Ecuador, con las hidroeléctricas que construimos con la Revolución Ciudadana, ya tenía la capacidad energética para cobertura nacional e incluso para la exportación. Sin embargo, el odio enfermizo contra el correísmo hizo que todo eso se viniera abajo y se perdiera.

Y ahora, somos un país con una crisis energética brutal. Por ejemplo, en la ciudad en la que vive mi madre, en el norte del país, en el día de ayer, apenas hubo tres horas de luz en todo el día. Esa es la muestra de cómo definitivamente han destruido la patria.

DR: De verdad es muy triste. Muy preocupante Gabriela. Cambiando un poco de tema. En torno a México, ¿Cómo han sido las reacciones a las acciones de Noboa, pero también cómo han sido frente a AMLO? ¿Cómo evaluarías las reacciones de la gente y de los políticos, de derecha o de izquierda, en las elecciones? ¿En qué manera podría esto influir en las elecciones presidenciales (en México)?

GR: Mira, tenemos un presidente que es un niño con juguete nuevo. Es decir, es una persona que no está preparada para gobernar un país y lo ha demostrado, lamentablemente, en los pocos meses que ha estado al frente, no solo por decisiones que han sido totalmente erróneas, sino además por esta última, en la que cometieron una ilegalidad internacional sin precedentes.

Es decir, el asalto a la Embajada de México en Quito, así como el secuestro de un asilado político, no ha tenido y no tiene referencias históricas, porque además no solo violenta e irrumpe uno de los tratados más antiguos que tiene la humanidad, que es el Tratado de Viena, sino que además atraviesa una serie de instrumentos y tratados internacionales de los que el Ecuador es parte. Al dejar esto sin precedentes, o sea sin sanciones que sean justamente referentes de que no se puede violentar espacios diplomáticos, que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas se tiene que respetar, entonces los organismos internacionales están en el análisis justamente, de qué tipo de sanciones son las que se pueden implementar.

Y nosotros lo hemos dicho con mucho dolor, porque además de implementar sanciones que afectan directamente al pueblo ecuatoriano, serían sanciones que profundicen la crisis multidimensional que hoy mismo tiene el Ecuador. Por lo que, nosotros, hemos sido muy claros en que, ojalá, las sanciones emitidas sean directamente a los responsables de los tomadores de decisión, de quién ordenó ese asalto, que es justamente el presidente Daniel Noboa.

¿Por qué Daniel Noboa toma esta decisión? Primero no lo hace solo. Recordemos que es el Departamento de Estado (EEUU) el que cogobierna con Daniel Noboa en Ecuador. No pudo haber tomado esta decisión en solitario. Seguramente le dieron la venia y cuando vieron que el repudio era generalizado, tuvieron que sacar un primer comunicado desde el gobierno de los EEUU bastante tibio y, luego se han mantenido a un lado de o expectantes de lo que pase en los organismos internacionales.

Daniel Noboa en plena crisis de gobernabilidad en el Parlamento que provocó esa decisión, ya fue a Miami tres días. (Noboa) Pidió permiso para viajar o aviso al Parlamento que iba a bajar tres días a Miami para resolver temas personales. No conocemos cuál es la agenda que tuvo en Miami. Ya eso será una ratificación de que la decisión no fue en solitario y, que detrás de todo esto existe una política externa comandando las decisiones de Daniel Noboa en el Ecuador.

Por su parte, acá en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la canciller Alicia Bárcenas, han manejado esto con muchísima madurez, porque prácticamente lo que hizo el Ecuador fue hacer un llamado de guerra.

Daniel Noboa cometió una ilegalidad realmente grave. Ante esto, lo que ha hecho el gobierno mexicano, es decir: esto ha violentado tratados internacionales y, por lo tanto, tiene que ir a organismos internacionales y han puesto la denuncia sobre la temática, tanto en la Corte Interamericana de Justicia y en el sistema de Naciones Unidas. También ha presentado hoy su postura frente a la reunión de Presidentes y Presidentas de la Celac.

De esta manera podemos ver cómo esto se va incrementando, que el rechazo y las reacciones también se van incrementando con el apoyo y el anexo a México de muchos países del mundo.

Esto lo lamentamos porque, no solo muestra que el Ecuador podría ser sancionado, sino que además está quedando aislado del sistema internacional.

Para su conocimiento, el Ecuador, en estos precisos momentos, está pasando una crisis multidimensional muy fuerte. Hoy por hoy, somos el país más violento e inseguro del continente, solo después de Haití.

Eso (la violencia) ha hecho que el temor de la gente, realmente, le obligue a mantenerse resguardado en sus hogares. Nosotros pasamos de un encierro de la pandemia, a un encierro de la inseguridad. Y eso ha sido muy bien utilizado, en términos de marketing, por el presidente Daniel Noboa, que comenzando su mandato convocó a una consulta popular con once preguntas en las que nueve son relacionadas al tema de inseguridad.

Lastimosamente, en ese sentido, el pueblo también está perdiendo un poco más de 60 millones de dólares en una consulta que pudo haberse canalizado a través del Parlamento ecuatoriano y del trabajo que tiene que hacer el Parlamento ecuatoriano.

Sin embargo, (Noboa) sabe que legitimarse en esta consulta lo ayudará a mantenerse vigente frente al proceso electoral presidencial y parlamentario a efectuarse en febrero de 2025 donde él ha dicho que se va a presentar para la reelección.

Entonces, no hay puntada sin dedal. Esa fue (el asalto a la Embajada) una puesta en escena del presidente Daniel Noboa para cubrir y justificar la ineficiencia que ha tenido en la política nacional, de recuperación y control frente a la avanzada del crimen organizado.

DR: Justamente lo siguiente que quería hablar contigo es sobre esa consulta popular que Noboa convocó y está organizando para consolidar su poder en Ecuador. Yo creo que esta consulta es el casus belli, o la razón detrás del asalto a la Embajada mexicana y el secuestro del compañero Jorge Glas pero, ¿Cómo han desarrollado la campaña del “No”, del rechazo a esta consulta? Porque yo entiendo que esta campaña de rechazo está apoyada y organizada por varios sectores muy diversos en el Ecuador. Ahí se encuentran organizaciones como el CONAIE, la Revolución Ciudadana, y varios otros. Desde tu punto de vista, ¿Cómo crees que se va a desarrollar el resultado de la consulta? ¿Crees que Noboa aún tiene chances para ganar?

GR: Es complejo. Hemos estado siguiendo todas las encuestas, y la gente piensa realmente y confía que votando así en una consulta que le habla de seguridad, al día siguiente va a poder salir tranquila al mercado y a la calle y eso no va a pasar.

Ahora, los que estamos llamando al voto del “No” a la consulta popular, el “No” a las 11 preguntas, es porque justamente no resuelve nada la consulta popular y esperamos que eso pueda concientizarse antes de este domingo día de las votaciones.

Lo que nos da un poco de tranquilidad es que la pregunta que va en la delantera el “No” es justamente una de las preguntas sobre tercerización y precarización laboral que sería un retroceso en políticas laborales de por lo menos de 20 años en el Ecuador, así que parecería que la población ecuatoriana tiene muy claro cuáles son los temas que no se pueden claudicar y esperamos que realmente esta consulta dé palabra al pueblo, de palabra a la desesperanza, de palabra a la incerteza, a la inseguridad. Es decir, que esta consulta sea realmente aleccionadora para que el gobierno de Daniel Noboa tome correctivos.

Nosotros lo hemos dicho y la Revolución Ciudadana ha sido muy clara en decir que, si el presidente no está en condiciones de dar un giro en la política de su gobierno, pues debería hacerse a un lado, porque lo que Daniel Noboa está haciendo es profundizando las brechas de desigualdad y aumentando el empobrecimiento en el Ecuador.

Y, esta consulta no ayuda para esos fines. No ayuda ni para fomentar la recuperación económica ni para mejorar los indicadores de inseguridad. Por lo tanto, esperamos que esto pueda llegar al pueblo ecuatoriano para el día domingo, día de las votaciones, y solo ahí podremos ver realmente qué es lo que está pensando el pueblo.

Ahora, te digo que también es real que el pueblo va a votar en una consulta esperanzado de que esa consulta resuelva sus problemas y la gran conflictividad que tiene el Ecuador referente al tema de la inseguridad. Y eso es un tema que, auspiciado por los medios de comunicación corporativistas y todo el aparataje del Estado, pues están dedicados a hacer la campaña para Daniel Noboa porque eso es exclusivamente para legitimar una presidencia que ha tomado pésimas decisiones en sus pocos meses que lleva al frente del gobierno.

DR: Muchas gracias Gabi, como siempre con este análisis tan bueno, pero también diciendo cómo están las cosas de verdad. Como siempre deseamos todo lo mejor para ti y para los compañeros de la Revolución Ciudadana y seguimos en esta importante lucha.

GR: Gracias Denis, Gracias. Son tiempos complejos, no solo para el Ecuador, sino para varias partes del mundo. Hay una crisis de la humanidad que deberíamos debatir en cada espacio, en nuestra familia, en la comunidad, en el ámbito educativo. Es decir, debería ahora centrarnos, realmente, en esta disputa de los sentidos y, qué podemos hacer ante la pérdida de valores tan fundamentales como el derecho a la vida. Así que no dejaremos de exigir y de un cese al genocidio que el Estado sionista ha implementado contra de Palestina. No dejaremos de hablar de Julian Assange. No dejaremos de hablar de Jorge Glas y no dejaremos de hablar de lo mal que le hacen a nuestros pueblos gobiernos de Derecha que jamás pensarán en el bienestar. Así que es una batalla fuerte, pero nadie dijo que fuera fácil. Así que claudicar es lo que no tenemos permitido. Seguiremos adelante y nos seguiremos encontrando. Denis, un abrazo y un abrazo fuerte a todas las y los compañeros de El Ciudadano.

DR: Gracias. Un abrazo fuerte compañera.

