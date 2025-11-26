Lula: Condena a Bolsonaro es una lección de democracia para el Mundo

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló que la condena de 27 años de prisión que empezó a cumplir el exmandatario Jair Bolsonaro (por golpismo) es «una lección de democracia para el mundo».
Para Lula, la justicia de Brasil «mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de afuera e hizo un juicio primoroso», esto, en alusión a las sanciones impuestas por Trump desde Estados Unidos en represalia por el juicio a Bolsonaro, uno de sus aliados en la región.
En esa línea, Lula resaltó que «por primera vez en 500 años de historia de Brasil, hay un expresidente de la República y varios generales presos por un intento de golpe», subrayando que «este país demostró que está maduro para ejercer la democracia en su más alta plenitud».
