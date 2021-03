Pionera en Latinoamérica: Argentina reconoce como gremio a trabajadores de la economía popular

El Gobierno de Argentina anunció este miércoles 10 de marzo la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepsb), lo que en términos concretos significa un primer reconocimiento gremial de los trabajadores informales nucleados en organizaciones sociales.

Esta decisión, pionera en Latinoamérica, buscará dar más representatividad y permitirá canalizar en forma más ágil las demandas de esos movimientos, refirió la cadena RT.

A partir de la firma del acuerdo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) contará con una personería social, podrá formular un estatuto, afiliar trabajadores y conformar una comisión directiva provisoria. Además, apunta a pertenecer a la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, la central obrera más importante del país.

El ministro de Trabajo recibió a @SantiCafiero y al secretario general de la UTEP, Esteban Castro, para firmar la resolución que establece la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.

Lanzada como gremio en diciembre de 2019 en Argentina, la UTEP engloba a trabajadores de cuidados, recicladores, vendedores ambulantes, artesanos, pequeños agricultores, productores independientes, así como cooperativas, fábricas recuperadas y “todas las formas de organización del trabajo que son creadas por el pueblo”, explicó el secretario general, Esteban “Gringo” Castro, a RT.

Para la UTEP, este reconocimiento simboliza la posibilidad de avanzar en la formalidad de un gremio que agrupa a millones que no tenían un ámbito institucional para poder hacer llegar sus reclamos de forma colectiva.

Va a ser el sindicato de “un sector que no tiene patrón visible, y por lo tanto no tiene recibo de sueldo en relación de dependencia”, añadió el referente. También aclaró que el gremio defenderá a todos, sin importar si son afiliados o no.

En esta organización participan la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Frente Popular Darío Santillán (FDPS), todos espacios representativos de las luchas obreras surgidas durante la crisis de 2001 en Argentina.

