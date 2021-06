Preparan protestas contra Bolsonaro en 300 ciudades de Brasil

📢MOBILIZAÇÃO NAS REDES PELO 19J📢

Amanhã é dia de luta! Ocuparemos as ruas por todo o país, e pra tornar essa mobilização ainda maior, hoje ocuparemos também as redes.



Vamos dar toda visibilidade ao 19J!

Usem as hashtags:#19JForaBolsonaro #19JPovoNaRua #BolsonaroGenocida pic.twitter.com/MSeH1HCTEb