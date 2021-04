¿Guaidó tiene nexos con Juan Orlando Hernández y la cocaína colombiana en Honduras?

De acuerdo a la plataforma de periodismo de datos La Tabla el ex diputado venezolano Juan Guaidó y sus cómplices, en plan sedicioso, se le siguen viendo las costuras y sus sus nexos con el narcotráfico internacional, esta vez con un considerado «narcopresidente».

Describe el medio de investigación venezolano que el clan de Juan Guaidó y compañía estarían involucrados con las redes del narcoparamilitarismo internacional, sobre todo la que existe en los más altos niveles de Gobierno en países como Colombia y Honduras; es decir, Guaidó está directamente relacionado -además del narcoEstado uribista de Iván Duque en Colombia- con el narcoGobierno del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

El vínculo de la farsa Guaidó con el narcoGobierno de Honduras proviene específicamente del abogado Manuel Retureta, quien aparece como firmante del contrato que concretó Guaidó y Juan José Rendón -alias J.J.- con la contratista de mercenarios estadounidense SilverCorp USA INC, empresa dirigida por Jordan Goudreau, el mismo ex marine y ex escolta del ex presidente Donald Trump, quien confesó el plan que pretendían ejecutar en Venezuela para secuestrar e incluso asesinar -si fuese necesario- al presidente de la República, Nicolás Maduro, y otros miembros de los Poderes Públicos del Estado venezolano.

Fiscal Jacob Gutwillig dijo que el narcotraficante pagó a políticos, militares y "sobornó incluso al presidente". Le dió $25.000 en efectivo. En colaboración con la policía y las fuerzas armadas y políticos de Honduras "la transportaban libremente" por el país hacia el norte. pic.twitter.com/LHpyZ9Ls41 — La Tabla (@latablablog) March 10, 2021

Según La Tabla, el narcotraficante Geovanny Fuentes, fue quien pagó personalmente al presidente de Honduras por prestar protección y acceso a un laboratorio de droga; razón por la cual el fiscal de Nueva York Jacob Gutwillig acusó a Juan Orlando Hernández, de colaborar con tráfico de cocaína colombiana hacia los Estados Unidos.

El fiscal Gutwillig dijo que el narcotraficante (Fuentes) pagó a políticos, militares y sobornó incluso al presidente, a quien le dio 25.000 dólares en efectivo, para que permitiera la colaboración con la policía, las fuerzas armadas y otros políticos de Honduras para transportar la droga libremente por el país hacia Estados Unidos.

«La asociación del capo con el mandatario lo tornó intocable. «Era parte del narco Estado hondureño», dijo el fiscal neoyorquino, con base en testimonios de uno de los contadores de las empresas de Fuentes, utilizada básicamente para lavar dólares; y de Leonel Rivera, quien es líder del cartel hondureño Los Cachiros, actualmente preso en Estados Unidos.

En el juicio, se mostraron fotos del hermano y del hijo de Fuentes con el presidente Hernández encontradas en el teléfono del acusado. Los fiscales consideran a Hernández "co-conspirador" de Fuentes en el envío de toneladas de droga a EEUU. pic.twitter.com/eoTvZsisoU — La Tabla (@latablablog) March 10, 2021

Nexos del narco hondureño llegan hasta el abogado de Guaidó

La Tabla agrega que en el juicio se mostraron fotos del hermano y del hijo de Fuentes con el presidente Hernández, las cuales fueron encontradas en el teléfono de Fuentes. «Los fiscales consideran a Hernández co-conspirador de Fuentes en el envío de toneladas de droga a Estados Unidos», dice La Tabla.

Previamente, resalta La Tabla, Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue hallado culpable de narcotráfico «a gran escala» en Nueva York. Esto ocurrió en octubre de 2019. «Su sentencia está prevista para el 23 de marzo y puede ser condenado a cadena perpetua. Los fiscales aseguran que Tony era intermediario entre Fuentes y el presidente hondureño.

Resalta La Tabla que durante el juicio al hermano del presidente de Honduras, fue precisamente el abogado de Tony, el asesor jurídico de Guaidó, el abogado Manuel Retureta.

Precisamente el abogado de Tony, Manuel Retureta, fue el asesor contratado por el "gobierno de fantasía" de la #bandaGuaidó para la redacción del contrato con los mercenarios gringos de la compañía #SilvercorpUSA, de Jordan Goudreau que organizó la incursión desde Colombia. pic.twitter.com/O2PFOTI2vc — La Tabla (@latablablog) March 10, 2021

«Fue el asesor contratado por el gobierno de fantasía de la banda Guaidó para la redacción del contrato con los mercenarios gringos de la compañía SilverCorp USA de Jordan Goudreau, quien organizó la incursión paramilitar desde Colombia y quien además confesó que el jefe de jefes de esa misión mercenaria era el mismísimo Donald Trump, con la colaboración del narcoEstado colombiano, entre ellos, Iván Duque y su jefe, Álvaro Uribe Vélez.

Añade el medio de investigación venezolano, que «por otro lado, J.J. Rendón y el abogado Retureta trabajaron para el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, cuyo hijo cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos. Rendón lo hizo de 2007 a 2009. El penalista (Retureta) fue acusado por el hijo de Lobo de negligencia tras ser condenado a 24 años».

