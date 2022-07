Comunero con trauma ocular por perdigones de Carabineros durante desalojo en predio de Forestal Arauco llegó a Santiago para recibir atención médica

El comunero Eduardo Ramírez Vilo, herido hace dos semanas por el accionar policial represivo de Carabineros en Arauco, llegó a Santiago para recibir atención médica, luego de que en la comunidad no se le brindara el servicio de forma correcta.

En un video audiovisual, publicado en Twitter por la cuenta Muro y Resistencia; el comunero detalló que cuenta con una hemorragia dentro del ojo que no le permite ver bien, por lo que será evaluado en un lapso de 15 días por los doctores del Hospital de Santiago.

«No fui bien atendido (en Arauco) Gracias a Dios, por medio de gente de acá de Santiago, que perdió su visión, entre ellos me trajeron acá a Santiago a verme el ojo. Tengo una hemorragia que está por dentro del ojo que no me deja ver bien. El doctor sigue evaluando mi ojo y me dio un plazo de 15 días, que tengo que volver al Hospital de Santiago para ver el efecto que tengo por dentro», expresó el comunero.

Comunero Mapuche del Lov Vilo y Trauma Ocular del Gob de Boric, Eduardo Ramírez, se refiere a la violencia estatal en concomitancia con Forestal Arauco del Grupo Angelini. Proyecto eólico Viento Sur, otra forma de Extractivismo, pero “amigable” “verde”… pic.twitter.com/EDgZ9Spimp — Murosyresistencia (@Murosyresisten) July 26, 2022

Cabe recordar que, los hechos ocurrieron en el camino interior del predio Quidico, perteneciente a Forestal Arauco, el cual está en proceso de recuperación por parte de la comunidad, que además rechaza el posible emplazamiento en el lugar de un parque eólico, cuya línea de transmisión pasaría por el cementerio ancestral mapuche de Los Huapes.

Por este motivo, se enfrentaron con las fuerzas policiales que llegaron a desalojarlos del territorio, actualmente plantado con monocultivos.

Ante esta situación, Eduardo Ramírez Vilo, señaló que espera que se haga justicia por los hechos ocurridos ese día, así como se logre frenar el proyecto eólico Viento Sur, desarrollado por la Forestal Arauco del Grupo Angelini.

«Lo que quiero es que se haga justicia, porque nos han prometido cuantas cosas, y ellos siguen. El fiscal de Arauco le da una entrada de 30 días para que ellos sigan presionando, y nosotros tratando de defendernos con nuestras manos, y ellos nos atacan con lo que más tienen. Estamos en contra de Forestal Arauco y su proyecto Viento Sur», puntualizó.

Senadora Campillai acompaña a comunero de Arauco

La senadora independiente Fabiola Campillai – víctima de trauma ocular por la represión ejercida por Carabineros en el estallido social – visitó al comunero Eduardo Ramírez, tras realizarse un control médico en la Unidad de Trauma Ocular en el Hospital de El Salvador.

«Hoy visitamos a Eduardo Ramírez. Era su día de control, pedimos al asistente que lo ingresara al programa PACTO, a través de él, estamos apoyando a la comunidad Lov Vilo, que necesita mucho apoyo de parte de todos nosotros», expresó en un video publicado por La trinchera de Barrancas, en su cuenta en Twitter.

@DignidadFabiola se refiere a su acompañamiento al peñi de la comunidad Lov Vilo, quien bajo la represión, quien recibió un disparo en su ojo derecho, trauma ocular. Hoy se realizó un control médico en la Unidad de Trauma Ocular UTO.

Continúa con hemorragia interna y edema pic.twitter.com/b5qGa6uNMv — La trinchera de Barrancas (@n_trinchera) July 25, 2022

Por su parte, en su cuenta en Twitter, Campillai señaló que, su solicitud de ingresar al comunero en el Plan de Acompañamiento y Cuidado, se debe a que se puede registrar una posible pérdida de visión, por lo que será necesario una reconstrucción de párpado.

«Entregamos todas las fuerzas al compañero que estaba junto a su esposa y todo nuestro apoyo para continuar con su tratamiento. Además, ante la posible pérdida de visión y reconstrucción de párpado solicitamos a las autoridades correspondientes, a que fuese ingresado a programa PACTO de @ministeriosalud , el Plan de Acompañamiento y Cuidado a personas sobrevivientes de trauma ocular para su digna atención, rehabilitación y seguimiento», detalló Campillai en la red social.