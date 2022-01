Amenazan de muerte a defensora del agua en Petorca, Verónica Vilches

Por tercera vez la Asociación de Agua Potable Rural en la que trabaja Verónica Vilches en Petorca amanece rayada.

En rojo, y lo más grande posible, desconocidos escribieron «Muerte a Verónica Vilches», como un intento de amedrentamiento contra una de las más destacadas defensoras del agua en Chile. El 8 de enero Amnistía Internacional denunciaba los acontecimientos.

🔴¡ALERTA! Hoy la defensora del agua de Petorca, Verónica Vilches, ha vuelto a ser amenazada de muerte. ¿Hasta cuándo? Lamentamos esta terrible situación y esperamos se investigue.



Sigue el hilo 👇 pic.twitter.com/tH0hcVeQtW — Amnistía Chile (@amnistiachile) January 8, 2022

La defensora ambiental, quien es presidenta del Comité de Agua Potable Rural (APR) San José y dirigenta de Modatima ha sido víctima de reiteradas amenazas a lo largo de su lucha por la recuperación del agua en la provincia de Petorca.

«Han venido a visitarme a la casa. Me han tratado de todo. Me han gritado, me han seguido en moto haciéndome señales de muerte, me han seguido en vehículo, una vez me intentaron atropellar», comentaba meses atrás Vilches al Movimiento Escazú Ahora Chile.

Desde el movimiento, que busca la justicia y protección ambiental a través de la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, señalan: «condenamos los graves hechos de violencia y amedrentamiento contra Verónica Vilches, los que se suman a los sufridos recientemente por Julia Poblete. En pleno 2022 ya no podemos seguir tolerando este tipo de prácticas.»

Para finalizar, Escazú Ahora Chile emplaza a las autoridades entrantes a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú inmediatamente asuman en sus cargos. «Ya no hay más tiempo que perder», sentencian.