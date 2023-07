Comunidad del Choapa Viejo y Minera Los Pelambres del Grupo Luksic continúan en conflicto en medio de acusaciones de contaminación a napas subterráneas (+Fotos)

Si bien el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no recogió la solicitud aludiendo a que las obras se realizaron conforme a la ley, en paralelo la Comisión Especial Investigadora por conflictos socioambientales en la provincia del Choapa impulsada por la diputada Nathalie Castillo, fue rechazada recientemente por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vigente se mantiene el conflicto socioambiental en la pequeña localidad de Choapa Viejo, comuna de Illapel, debido a que vecinos y vecinas observaran – en el contexto del Plan de Cierre de la Estación Booster y Piscina de Emergencia KM80 autorizadas por SERNAGEOMIN- una posible afectación contaminante en las napas subterránea. Esto, además, consta el recurso legal presentado el 9 de marzo por la municipalidad para paralizar las actividades de cierre de Minera Los Pelambres, del grupo Luksic.

“Un coloramiento verdoso en el suelo y talud, además de abundante brillo metalizado” describe el recurso interpuesto. La empresa es de propiedad mayoritaria de la familia Luksic a través del consorcio minero Antofagasta Minerals.



Cabe señalar que el ducto de 120 km de longitud que transporta cobre atraviesa de manera subterránea desde la Cordillera de Los Andes, Choapa Viejo, hacia el Puerto de Punta Chungo, comuna de Los Vilos, para su exportación al extranjero. Las obras de desmantelamiento comenzaron en enero de este año, previa aprobación del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) el 2019.



Lo cierto es que esta pugna entre la comunidad y la minera no es reciente, sino que viene arrastrándose hace años producto de la molestia generada entre los vecinos que acusan no existir inversión social de la minera, además de negligencia medioambiental En el mismo tenor, un reporte de Aguas del Valle (2013) comprobó la existencia de arsénico por sobre siete veces de la norma, según informa un reportaje de Interferencia. Informes actuales señalan que el agua no está contaminada.



En esa misma línea, recientemente la delegación de las Asociaciones de Empresarios de Illapel ADEI y AUCO reclaman que las oportunidades laborales ofrecidas por la minera no han sido tales.

El nivel de fricción ha llevado a que vecinos bloquearan la carretera en dirección a Pelambres, motivo por el que la empresa interpuso un recurso de protección contra la comunidad. Así consta en la sentencia de la Corte de Apelaciones del 12 de mayo (Rol N° 448-2023) que ordenó a seis vecinos levantar el bloqueo del camino conocido como “Ex línea del Tren Ferronor”, vía de acceso a las instalaciones de MLP. La defensa, a su vez, indicó que el cierre del camino fue para protegerse del daño medioambiental.



PARALIZAR LAS FAENAS



De estos hechos se desprendió una alerta en la comunidad ante una posible filtración de concentrado hacia el suelo -hecho denunciado, según el recurso prejudicial, en informes de fiscalización de los años 2015-16 de la SMA-, impactando directamente en las napas subterráneas de la localidad. Cabe señalar que la piscina se encuentra a una distancia cercana a los 250-300 metros del pueblo, incluyendo un pozo de captación de agua que abastece a los habitantes.



La medida prejudicial pretendía paralizar la actividad hasta realizar un “correcto muestreo y análisis por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente” (SMA) y evitar nuevas intervenciones debido a que, según comunican, personal de MLP habría adulterado el sector de la geomembrana previo a que la Unidad de Medio Ambiente municipal, vecinos y vecinas de la localidad, trabajadores de la minera, personal fiscalizador de la SMA y especialistas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, tomaran muestras para su posterior análisis de composición.

A su vez, la medida destacaba que el proceso de muestreo fue realizado directamente por los profesionales de la universidad, “sin permitir” que lo ejecutara personal de la superintendencia, junto con señalar que las muestras no fueron debidamente resguardadas con sellos, sino que sólo a través de bolsas “ziploc”.



TRIBUNAL AMBIENTAL: SE PROCEDIÓ CONFORME A LA METODOLOGÍA DE LA SMA



No obstante, la observación del color verdoso halladas bajo el suelo de las carpetas (dos capas de geomembrana y dos capas de geotextil) y una posible desprolijidad en el procedimiento de muestreo no fue suficiente para que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogiera el recurso, ya que fue desestimado por el órgano jurisdiccional el pasado 22 de marzo. De todas maneras, solicitaron a la SMA y Sernageomin que informen los resultados de las muestras de suelo realizadas por profesionales de la Universidad de Chile entre los días 20 y 22 de febrero.

Expuestos los antecedentes, el Tribunal resolvió señalando que fue “posible afirmar que las labores de desmantelamiento y limpieza del sector donde se ubicaba la geomembrana de la ex piscina de emergencia corresponden a actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Cierre (…) El riesgo de distracción o desaparición de evidencia (..) no es real ya que, por el contrario, se ha procedido conforme a la metodología de trabajo aprobada por la Superintendencia del Medio Ambiente”.



Esta definición es posterior al rechazo de la minera que, con fecha 11 de marzo, se negó a paralizar los trabajos de desmantelamiento, argumentando que las actividades de cierre fueron autorizadas por SERNAGEOMIN, junto con negar que haya existido prohibición de que la SMA hiciera los muestreos. Señalaron en su defensa, a su vez, que la calidad del agua del sector se encuentra inalterada, además de aseverar que se hicieron 12 muestras de suelo en el sector entre esos dos días.



Precisamente los resultados de estas muestras fueron comunicadas a la diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, quien solicitó mediante oficio el detalle del análisis de suelo. El informe remitido por la casa de estudios señala:





Los niveles de Ph, tanto en los suelos background, como en los suelos de la ExPiscina se presentan en el largo de nuestro a moderadamente alcalino. No obstante, agregan, que los elementos “molibdeno y arsénico, al actuar en forma aniónicas en el suelo, eventualmente podrían ser movilizados en profundidad”.

Las concentraciones de arsénico y cobre en suelos de la Ex Piscina indican un nivel de “enriquecimiento moderado mientras que para el molibdeno se presenta en un nivel de enriquecimiento severo”.

Sin embargo, añaden que los resultados obtenidos de Factor de Enriquecimiento (FE) son “esperables, debido a que el suelo analizado se encontraba en contacto directo con la geomembrana que recubría el fondo de la expiscina.”.

Concluyen, junto con sugerir dar cumplimiento al Plan de Cierre –a partir del retiro de los primeros 30cm de suelos de la expiscina de emergencia- que a falta de normativa nacional de suelos, lo analizado no califica como suelo contaminado.

Cabe destacar que, a objeto de que la información levantada por la Universidad de Chile fuera fidedigna, las muestras obtenidas por los profesionales de la universidad fueron enviadas el 22 de febrero a la SMA siendo reenviadas el mismo día a una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental (ETFA), particularmente al Laboratorio ALS. Los resultados de dicho muestreo devueltos a la Superintendencia por parte de ETFA demostraron consistencia con la información levantada por la Universidad de Chile.



COMISIÓN INVESTIGADORA POR DAÑO MEDIOAMBIENTAL EN EL CHOAPA



Dada la existencia de conflictos socioambientales en la provincia del Choapa, la diputada impulsó una Comisión Especial Investigadora (CEI) en la Cámara de Diputadas y Diputados con el fin de reunir los antecedentes relativos a los actos del Estado respecto a irregularidades medioambientales de Minera Los Pelambres.

La instancia recoge cuatro conflictos socioambientales en la provincia: rotura del transporte de concentraducto a la altura del kilómetro 38, sector de Llimpo, comuna de Salamanca, ocurrida el 31 de mayo del año 2022; el conflicto entre pobladores de Panguecillo y MLP por poca inversión social en la zona; el desplome del 15 de agosto del año pasado de la plataforma Jack Up en la Bahía de Conchalí, Los Vilos; y la filtración, el 1 de noviembre del 2021, de aguas contaminadas de las piscinas de emergencia de la minera al estero Camisas.

Sin embargo, la CEI fue rechazada el pasado 31 de mayo por falta de quórum. La solicitud debía conseguir el respaldo de 62 diputados y diputadas, pero solo fue apoyada por 55 parlamentarios mientras que 17 se abstuvieron, 9 votaron en contra y 74 diputados no estaban presentes al momento de la votación.



“Concretar este tipo de instancias nos permite avanzar hacia una justicia ambiental y social real, y más considerando la cantidad de antecedentes que hemos reunido y son reconocidos por las comunidades. Reiteraremos nuestra solicitud para prevenir nuevas y futuras acciones que atenten contra el buen vivir de los territorios y del medioambiente”, subrayó.

Nota de prensa

Sigue leyendo: