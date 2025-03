Coyhaique y Pitrufquén entre las más contaminadas de América Latina: 6 ciudades chilenas en la lista negra de la región

El más reciente Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024 de IQAir reveló que Chile se ubica en el lugar 62 de la lista negra de 138 países con mayor contaminación por material particulado fino (PM2.5)

Además, figura entre las naciones de América Latina y el Caribe con la más alta cantidad de ciudades altamente contaminadas por estas partículas que incluyen sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales.

De hecho, de las 15 ciudades más contaminadas de la región, seis se encuentran en el país: Coyhaique, Pitrufquén, Nacimiento, Victoria, Osorno y Padre de las Casas.

Como parte del informe, los científicos de calidad de aire de IQAir analizaron los datos de más de 40.000 estaciones de monitoreo de calidad del aire en 8.954 ciudades en 138 países, territorios y regiones. Esta investigación se centra en el material particulado 2.5 que es un contaminante producto de actividades humanas vinculadas con la quema de combustibles fósiles y quema de leña entre otros.

En lo que respecta la región de América Latina y el Caribe se evaluó la situación de ciudades y territorios en 28 países, de los cuales Chile se encuentra en sexto lugar con el mayor nivel de contaminación por PM 2.5, detrás de Perú. Colombia se encuentra en el lugar 11 y Argentina en el lugar 17.

Contaminación en Coyhaique y Pitrufquén supera 10 veces lo recomendado por la OMS

Aunque el informe detectó que la concentración promedio anual de PM2.5 en nuestro país bajó de 18.8 µg/m³ en 2023 a 16.6 µg/m³ en 2024.

Sin embargo, los científicos determinaron que la contaminación del aire en varias ciudades chilenas sigue siendo un peligro significativo para la salud de la población.

“El estándar de la OMS es de 5 µg/m³ por lo que seguimos estando lejos de esa meta”, indicó Silvana Espinosa, vocera de Greenpeace.

“Todos los años, Chile aparece en este informe con niveles dañinos de contaminación del aire por PM 2.5, sin olvidar que existen más contaminantes que no estamos observando en detalle. Sin embargo, seguimos viendo falta de acción concreta para reducir el problema de fondo. La quema de leña, el transporte y fenómenos extremos como incendios forestales han exacerbado esta situación. No podemos aceptar que ciudades como Coyhaique y Pitrufquén tengan niveles de contaminación que superan en hasta 10 veces lo recomendado por la OMS. Esto no es solo una estadística, es un problema de salud pública que afecta a miles de personas día a día”, agregó, citada en nota de prensa.

En el ranking de capitales, Santiago de Chile se posicionó en el puesto 51 de 121, con una concentración media ponderada de 17.3 µg/m³, marcando el nivel más bajo en seis años. A pesar de esta mejora, la contaminación sigue representando un desafío crítico, especialmente en invierno debido a fenómenos meteorológicos como las inversiones térmicas, que impiden la dispersión de contaminantes.

“La contaminación del aire no distingue clases sociales ni edades, pero son los sectores más vulnerables los que más sufren sus efectos que van desde enfermedades respiratorias y cardiovasculares hasta trastornos en el desarrollo infantil. Es urgente implementar políticas de largo plazo que contribuyan a disminuir la contaminación, como fomentar el uso de transportes más sustentables, además de medidas concretas para reducir la dependencia de la leña en el sur del país”, enfatizó la vocera de Greenpeace Chile.