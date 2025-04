Defensa ambiental bajo amenaza: Vecinos protestan contra embestida judicial de Aclara

Vecinos de Penco protestaron el jueves en contra de la embestida judicial de la minera Aclara Resources, contra dos activistas ambientales de la región del Bio Bío.

Los manifestantes se congregaron en las afueras de la «Casa Aclara«, oficina donde la empresa realiza actividades de vinculación y administrativas relacionadas al proyecto de extracción de tierras raras que pretenden instalar en la comuna, y que actualmente se encuentra en proceso de revisión de Adenda.

La acción de protesta tuvo como objetivo solidarizarse con dos defensores ambientales Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, contra quienes Aclara Resources, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección en febrero pasado, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.

En el recurso de 55 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la empresa minera acusa a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, donde presuntamente «han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».

La minera exige entre otras cosas, borrar «todo el contenido publicado en el descredito de Aclara y de las diversas personas individualizadas precedentemente injustamente aludidas» y que ambos defensores del medio ambiente «se abstengan en lo sucesivo de realizar publicaciones en descrédito de Aclara «en cualquier otra cuenta de cualquier red social».

Ambos activistas han rechazado las acusaciones y advirtieron que se trata un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se oponga o critique su proyecto de tierras raras.

En diálogo con Resumen.Cl., Arnoldo Cárcamo señaló que «la estrategia de la judicialización es una intimidación y mordaza de esta empresa hacia los defensores de nuestro territorio».

La transnacional minera Aclara interpuso un recurso de protección contra defensores ambientales de Penco por criticar su cuestionado proyecto de tierras raras, acusándolos de dañar su reputación.

«He leído su proyecto, y desde BioLantánidos hasta ahora ha cambiado su nombre para confundir a la comunidad con términos de mucha sensibilidad, como engañosamente decir que el proceso produce fertilizantes y que van a reforestar. Resulta que, en su respuesta, ya reconocen que ellos no producen fertilizante agrícola, y fuimos bombardeados con esta famosa palabra de fertilizante, y la gente le creía. Esto confunde a quién no lee el proyecto», indicó el activista.

Por su parte, en una entrevista reciente con El Ciudadano, Camila Arriagada, exconsejera regional del Biobío, denunció un patrón de hostigamiento por parte de la minera y señaló que siente que su imagen ha sido ensuciada y que tiene un «temor constante» de que pueda pasarle algo a ella o a sus familiares.

«Antes del recurso de protección existe un historial de situaciones conflictivas con esta empresa minera hacia parte de varias personas de acá, de las organizaciones sociales del territorio y en particular con mi persona. Hemos tenido situaciones que yo me he sentido amenazada, me he sentido violentada», relató.

La activista negó haber levantado injurias y calumnias en contra de Aclara Resources y su cuestionado proyecto de tierras raras.

«Esta empresa ha tenido constantemente lavados de imagen, le ha cambiado el nombre al proyecto para también confundir y constantemente ha hecho publicidad engañosa, porque no ha sido transparente con la comunidad de todos los impactos negativos que va a traer una mega minería tan cerca de las poblaciones», señaló.

«Eso a nuestra consideración hace que la honra de Aclara sea cuestionable y eso es lo que hemos tratado de manifestar en nuestras declaraciones y en nuestras publicaciones, no hemos hecho ni amenazas, no hemos levantado ni injurias ni calumnias, sino que hemos manifestado nuestro descontento, hemos manifestado todo lo que pensamos y consideramos que la empresa ha hecho un mal trabajo y que también se contradice con la oposición, que se respalda en una consulta ciudadana que se realizó acá en el territorio donde el 99% de las personas que votaron, que votaron más de siete mil personas dijeron que no al proyecto minero, y eso la empresa no lo considera, lo desvalida», destacó Arriagada.

Camila Arriagada planteó que con el recurso de protección, Aclara Resources busca «censurar, acallar las voces críticas del proyecto tierras raras»

Asimismo, la defensora ambiental planteó que el recurso de protección presentado por la minera, en contra de ella y Arnoldo Cárcamo «no tiene argumentos».

«No tiene las pruebas, que las acusaciones son infundadas y que además está haciendo mal uso del sistema judicial. Se está aprovechando de una figura legal como un recurso de protección que generalmente se ocupa para resguardar la integridad de las personas cuando se ven en situaciones de real amenaza o que estén vulnerando derechos fundamentales», enfatizó.

Arriagada planteó que con esta acción judicial, Aclara Resources busca «censurar, acallar las voces críticas del proyecto y esto es una clara muestra de amedrentamiento, no solo a las personas que estamos individualizadas en este recurso, sino que es una señal a cualquier persona que pueda hacer alguna publicación en contra de este proyecto, o que quiera decir que no está de acuerdo con esta iniciativa minera, donde también apuntan a dirigentes sociales».

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, enfatizó que el proyecto “es incompatible con la normativa urbanística vigente, con los lineamientos de desarrollo y sustentabilidad comunal, y con el deber de protección ambiental que como municipio tenemos”. Foto: Radio UdeC.

Municipalidad de Penco formalizó ante el SEA su rechazo al proyecto tierras raras

Cabe destacar que esta semana, el municipio de Penco presentó a través de un oficio formal, su pronunciamiento técnico-jurídico de rechazo al proyecto “Desarrollo minero de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras” ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío, dando respuesta a la adenda presentada por la empresa.

La entrega del documento estuvo a cargo del alcalde Rodrigo Vera , junto al Concejo Municipal en pleno, demostrando la posición unánime de la comuna frente a una iniciativa que consideran “ambientalmente insustentable, territorialmente improcedente y socialmente inaceptable”.

De acuerdo con las observaciones de la municipalidad, el proyecto, presentado por la empresa REE Uno SpA, contempla una intervención de más de 170 hectáreas en áreas ecológica y socialmente sensibles de la comuna, además de ubicarse en zonas de regulación hídrica críticas que forman parte del sistema de drenaje natural que alimenta el Estero Penco.

A juicio del alcalde Vera, el cuestionado proyecto “es incompatible con la normativa urbanística vigente, con los lineamientos de desarrollo y sustentabilidad comunal, y con el deber de protección ambiental que como municipio tenemos”.

Más allá de la cantidad de hectáreas comprometidas, agregó, “debemos dimensionar lo que realmente se proyecta: una excavación a cielo abierto con profundidades que alcanzan los 60 metros, equivalentes a un edificio de 20 pisos, con una superficie de intervención estimada a 106 estadios Ester Roa Rebolledo de Concepción, emplazada en cerros con pendientes”.

En la ocasión, el jefe comunal afirmó que “no hay justificación técnica ni social para autorizar semejante intervención a la naturaleza”, consignó Radio UdeC.