Groenlandia sufre el mayor deshielo de los últimos 30 años

Groenlandia, la isla danesa autónoma, situada entre los océanos Atlántico Norte y Ártico, sufrió el mayor deshielo en los últimos 30 años, publicó el portal web de la televisora española RTVE.es.

Señala que el hielo que cubre la superficie de la isla desapareció casi por completo durante varios días de este mes de junio, como lo demuestran las imágenes aportadas por varios satélites. Es la primera vez que ocurre algo así desde hace tres décadas, cuando se iniciaron este tipo de observaciones, reportó la agencia EFE citada por la televisora española.

La NASA ha comunicado que el deshielo «se extendió rápidamente» y mientras el 8 de julio los satélites mostraban que afectaba a cerca del 40% de la superficie, solo cuatro días después se había derretido el 97% del hielo de la zona.

El fenómeno se observó comparando fotografías de este mes con otras de la misma zona realizadas en años anteriores y afectó por igual a toda la isla, desde las capas más finas de la costa hasta las del interior, donde el hielo alcanza dos kilómetros de profundidad.

Aunque es frecuente que durante el verano boreal cerca de la mitad de la capa de hielo que cubre Groenlandia desaparezca debido a la subida de la temperatura, este año el hielo se ha fundido «dramáticamente», asegura la agencia espacial.

Hasta el momento, el mayor deshielo de la superficie isleña que se había observado no superaba el 55% del territorio. Sin embargo, Tom Wagner, director del programa de la criósfera de la NASA ha señalado que «la capa de hielo de Groenlandia es una extensa zona con una historia variada de cambios».

Este es el segundo fenómeno anormal ocurrido en la isla en las últimas semanas, después de que un iceberg que duplica el tamaño de Manhattan se desprendiera del Glaciar Petermann ubicado al noroeste de Groenlandia.

Por el momento, los investigadores no han podido determinar cómo el deshielo puede afectar a la subida del mar y a la pérdida de masa de agua en la isla. No obstante, los datos enviados por los satélites ayudarán a explicar estos hechos, que no son excepcionales.

Eventos similares ocurren cada 150 años. El último gran deshielo en la isla tuvo lugar en 1889, con lo que este «llega justo a tiempo para cumplir la media», ha señalado Lara Koening, miembro del equipo de investigación.

«Cuando vemos que se funden lugares que no hemos visto antes, uno se sienta y se pregunta qué está pasando», señaló Wagner, quien también explicó que la observación de estos hechos extraordinarios puede ayudar a comprender si algo está cambiando en la isla y si tiene alguna relación con el cambio climático.

