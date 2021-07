Informe Poo: El primer análisis comparado de programas ambientales de candidaturas presidenciales

La ONG Chile Sustentable lanzó el informe titulado Breve Análisis de Programas Presidenciales en Materia Medio Ambiental. El documento de 20 páginas, fue escrito por la politóloga y magíster en Sociología, Pamela Poo.

Aquí les comparto el Breve Análisis de los Programas Presidenciales en materia Medio Ambiental, link para que lo puedan bajar 😃 https://t.co/NWPPaoe2GF — Pamela Poo (@pamela_poo) July 14, 2021

Dentro del texto, se hace un repaso por los programas políticos de los candidatos a primarias tanto de Apruebo Dignidad como de Chile Vamos. Teniendo entre los tópicos analizados las áreas medioambientales de Biodiversidad, Transporte, Empleo Verde, Ciudades Verdes, Cambio Climático, Minería, Agua y Glaciares, Institucionalidad Ambiental, Energía, Transición Justa y Zonas de Sacrificio, Residuos y Acuerdo de Escazú.

Según su autora, Pamela Poo, este informe fue redactado con la intención de facilitar a la ciudadanía una comparativa que facilite la decisión durante las primarias de este domingo.

«Se comete un error político en poner demasiada poesía y diagnóstico, cuando en general la gente ya los tiene (…) hay que bajar la información y hacerla mucho más breve y comprimir los distintos ejes», afirmó en declaraciones a El Ciudadano.

«En el contexto de la elección presidencial 2021 es que, como un aporte a la discusión electoral queremos entregar a la opinión pública, a las comunidades en los diversos territorios, a los pueblos y a la ciudadanía un análisis de los tópicos socioambientales más relevantes presentados por los programas presidenciales, de cara a las elecciones primarias a realizarse el próximo domingo 18 de julio de 2021», destacaron desde Chile Sustentable.

Apruebo Dignidad: Programas afines, pero con distintos enfoques

A nivel general, el informe evidencia como los programas de las candidaturas de izquierda poseen mayor sensibilidad sobre la temática ambiental, proponiendo varias medidas en torno a temas como biodiversidad, energía y agua.

Pamela Poo, politóloga y magíster en Sociología.

«Tanto los dos candidatos que van a la primaria de este domingo y la candidata del partido socialista tienen puntos fuertes que no son la fortaleza del otro, pero yo diría que están bastantes parejos en cuanto a las medidas que plantean», indicó Poo.

Efectivamente, hay puntos como Biodiversidad donde Gabriel Boric, Daniel Jadue e incluso Paula Narváez proponen continuar el proceso de creación de un Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas (SBAP). Un proyecto que no ha estado exento de polémica por sus trabas legislativa.

Sin embargo, en puntos como Cambio Climático es posible hallar diferencias de enfoque, siendo el caso de Jadue, quien no habla del carbono neutral mientras que Narváez y Boric plantean alcanzarlo para el año 2040 y 2050, respectivamente.

Pese a ello, el informe también apunta a una debilidad dentro del área de Minería. Específicamente, apuntando a la falta de una mirada estratégica sobre esta y su rol público, dejando como incógnita los roles que tendrían estatales como Codelco o la propia minería privada. Aunque los tres candidatos apuntan en sus programas a un mejor aprovechamiento de los recursos mineros y a un cambio a la naturaleza exclusivamente extractivista de este país.

Medio Ambiente: El gran ausente en los programas de Chile Vamos

En el caso de la bancada de Chile Vamos, el informe fue bastante critico sobre la falta de temáticas medioambientales dentro de su propuesta, reconociendo una desconexión preocupante con la actual crisis climática y ecológica.

“La derecha no es sensible a los temas medioambientales, solamente pasan de forma muy pincelada sobre esto» observó Poo.

De esta forma, se muestra como de los cuatro candidatos de derecha, solo Sebastián Sichel e Ignacio Briones presentan propuestas dentro de las áreas que evalúa el informe. Sin embargo, los cuatro presentan una falta de estas en aspectos como el empleo verde y en la firma del acuerdo de Escazú.

Curiosamente, en áreas como agua y glaciales se aprecia una dualidad respecto a como enfrentar la problemática. De esta forma, mientras que Briones y Sichel plantean la creación de una subsecretaria del Agua, Mario Desbordes y Joaquín Lavín llaman a la creación de plantas desalinizadoras.

Avances, pero con desconexión sobre la actual realidad legal

Como balance global, el informe destaca un gran avance en comparación a los programas de la campaña presidencial de 2017, encontrando más posicionada aspectos medioambientales dentro de los programas. Esto evidenciaría una mayor conciencia y preocupación por parte de los partidos políticos de una problemática que ha sido ampliamente exigida tanto por organizaciones sociales como por la ciudadanía.

Sin embargo, para Poo esto resulta un avance incompleto, pues muchas de las propuestas carecen de una aplicabilidad real al estar adscritas a lo que pueda o no decidir la Convención Constitucional.»

«El error que veo en todos los programas es que proponen ideas y medidas que no se relacionan con la realidad legal que tenemos. Todavía tenemos vigente la constitución del 80, si bien va a ser cambiada, esto no es automático (…) Mientras no modifiques la constitución va a ser muy difícil implementar estas medidas”, subrayó la experta en Ecología Política, Políticas Públicas y Ecofeminismo.

Considerando esto, Poo espera que este proceso de primaria pueda ser utilizado como una instancia para revisar muchas de estas propuestas y así poder verlas aplicadas tras las elecciones de noviembre, en vez de quedar solo en el papel.

Puedes revisar el informe AQUÍ.