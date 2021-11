Josefa Faúndez y vecinas de población Los Esteros denuncian micro basurales en Peñaflor

En un video de la candidata a diputada por el distrito 14, Josefa Faúndez (DA!), se aborda el conflicto de los micro basurales en la población Los Esteros de Peñaflor.

La presidenta de la Junta de Vecinos n°43 de Los Esteros de Peñaflor, Ana Alvial, cuenta que cuando llegaron al territorio, hace aproximadamente cinco años, nada de lo que allí se ve levantado, en lo que hoy es la sede social de la comunidad, existía. «Este espacio estaba totalmente desolado, tenía guardados cachureos, cosas que la gente tiraba para dentro. No había nada, no habían árboles, no había vegetación, nada de lo que ahora vemos. Era un micro basural«, señala la dirigenta vecinal.

La sede fue rescatada por la comunidad. Entre vecinas y vecinos realizaron una limpieza profunda del sitio para rescatar el espacio que se encuentra en Calle Las Vertientes, población Los Esteros.

«Este es un lugar super estigmatizado porque corre harta droga, pero en verdad el problema grande aquí, y que sobrepasa a toda la población, es la basura«, cuenta Alvial, quien además explica que al colindar el sector con algunas parcelas, la cantidad de ratones y guarenes con las que deben lidiar los vecinos y vecinas de la población es preocupante.

«Los vecinos tienen los ratones en sus departamentos, en los segundos pisos. Entonces ese es el impacto grande que genera los malos olores y la mala convivencia también. Nadie quiere que le vayan a dejar la basura en la esquina de sus block», sentencia la presidenta de la junta de vecinos.

Ana Alvial junto a la candidata y dirigenta social, Josefa Faúndez, plantean como principal solución a los micro basurales de la población el regreso de los tres días de basura a la semana. Como era la norma hace un tiempo, y no los dos con los que cuentan actualmente.

«Lo pedimos con cartas, lo pedimos con firmas, lo hemos pedido de todas las formas necesarias. Necesitamos los tres días de regreso, porque era la única forma de contener la basura que se generaba», finalizó Alvial, quien a su vez reconoce la importancia del reciclaje para la disminución de desechos, pero que pese a esto, ve como la población no da a vasto con la basura que se genera.