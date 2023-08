Organizaciones en alerta por Ley Pompón: Propuesta del Ejecutivo y parlamentarios podría generar mayor crisis ambiental

163 organizaciones socioambientales junto a 29 personas suscribieron un comunicado en que alertan sobre la aprobación del proyecto de Ley de turberas en Chile, también conocida como #Leypompón, que actualmente se tramita en el Congreso, debido a que podría abrir la puerta a la degradación y

extracción del valioso musgo Sphagnum (pompón) de las turberas, poniendo en riesgo este

frágil ecosistema.

En el texto explican que las turberas, junto con la turba y el musgo, forman un sistema indisoluble cuya fragilidad y servicios ecosistémicos son esenciales para la captura de gases de efecto invernadero, almacenamiento y filtración de agua y conservación de la biodiversidad.

«Comprender este ecosistema como una solución basada en la naturaleza, es de vital importancia para enfrentar la crisis climática, hídrica y ecológica», plantearon.

Desde diversas regiones del país, un conjunto de expertos y expertas; así como organizaciones de la sociedad civil han expresado su profunda preocupación y alarma en relación a la propuesta legislativa, ya que si bien la iniciativa resguarda y prohíbe la extracción en turberas, permite, contradictoriamente, la extracción del musgo Sphagnum, a través de planes de cosecha con enfoque productivo y extractivista, bajo la administración del Ministerio de Agricultura.

En el comunicado se expone que «esto pasa por alto los potenciales desequilibrios en los tres pilares esenciales de las turberas: agua, turba y musgo pompón, cuya interdependencia es crucial».

«Aunque el proyecto del ejecutivo plantea un manejo «sustentable» de la extracción de musgo, la realidad es que las organizaciones aquí firmantes, conocemos las carencias de recursos adecuados y capacidad para ejecutar fiscalización en temas ambientales», agregaron.

El texto recuerda que durante el año 2022, solo se realizaron 29 fiscalizaciones en todo Chile respecto al cumplimiento del Decreto Supremo 25 del MINAGRI, que regula los planes de cosecha de musgo pompón, tomando en cuenta que en la práctica y según estudios científicos, se subraya la extrema dificultad de fiscalizar una cosecha denominada «sustentable».

Las organizaciones socioambientales plantean que ante la escasa información y certeza científica sobre el ritmo de crecimiento del musgo y su impacto eco hidrológico, es imperativo aplicar el principio precautorio y detener esta legislación hasta contar con claridad al respecto.

«En este escenario, no se comprende la lógica extractiva hacia turberas o pomponales, teniendo en cuenta que muchos de estos territorios han sido declarados como Zonas de Escasez Hídrica desde 2017 hasta la fecha, donde también la disponibilidad de fuentes de agua superficial depende exclusivamente de humedales y existen cientos de familias a quienes se les abastece de agua en camiones aljibe, gasto asumido por el Estado», señalaron.

Asimismo, cuestionan que el referido el proyecto de ley no considera la consulta indígena, a pesar de que muchos de estos ecosistemas se ubican en territorios ancestrales, como las turberas en territorio Yagán, Selk’nam y Kaweskar en Magallanes; las turberas pulvinadas en territorios Mapuche-Huilliche en Los Lagos o las turberas de tipo bofedal en territorio Aymará.

Por tal razón, exhortan a promover un diálogo transparente y participativo que incluya a las comunidades indígenas y a todas las partes interesadas en los territorios, respetando el Convenio 169 de la OIT.

«Hacemos un llamado a los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura a legislar la prohibición de la extracción de turberas. Respecto al musgo Sphagnum, instamos a mejorar el decreto 25 del Ministerio de Agricultura que dispone medidas para la protección del Musgo Sphagnum magellanicum, y a posponer la legislación hasta contar con condiciones adecuadas, sustitutos viables para el musgo y un debido proceso de transición justa para los involucrados en la extracción de musgo», indicaron.

«Es imperativo que el ejecutivo reconsidere sus indicaciones propuestas en el proyecto de ley y se comprometa a proteger integral y efectivamente turberas y sus componentes, basando sus decisiones en conocimiento científico, necesidades territoriales y responsabilidad de conservación. Nuestra acción debe alinearse con la urgencia climática y con el panorama global definido por la ONU como la ´ Era de la Ebullición Global `, agregaron.

Cabe recordar que el proyecto quedó en tercer trámite para votarse en la Sala del Senado, luego que las Comisiones de Agricultura y Medio Ambiente unidas rechazaran todos los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados.

En lo fundamental, la iniciativa original ha buscado un marco legal para la protección de las turberas prohibiendo su extracción, incluyendo sus materiales y productos. Asimismo, se prohíbe la comercialización, exportación e importación del pompón, sin embargo, según lo que han planteado algunos expositores y parlamentarios, afectaría el trabajo de familias que dependen de este oficio.

Juntas de vecinos rurales y organizaciones sociales de Chiloé exigen ley que prohíba explotación de turbas y pomponales en el archipiélago.

Cabe recordar que la Cámara introdujo cambios a todos los artículos del proyecto, los que según los senadores afectaron la idea matriz de la iniciativa, razón por la cual las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente los rechazaron en su totalidad. Si la Sala ratifica esa decisión, se debería constituir una comisión mixta para zanjar las discrepancias en torno a la iniciativa.

En lo fundamental, la iniciativa original ha buscado un marco legal para la protección de las turberas prohibiendo su extracción, incluyendo sus materiales y productos. Asimismo, se prohíbe la comercialización, exportación e importación del pompón, sin embargo, según lo que han planteado algunos expositores y parlamentarios, afectaría el trabajo de familias que dependen de este oficio.

Este proyecto tiene su origen en una moción de los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Alfonso De Urresti, Ximena Órdenes y la ex senadora Carolina Goic.

Las más de 160 organizaciones y personas firmantes del comunicado son:



● Agrupación de Desarrollo Ambiental y

Cultural Antucuyen

● Adopta un Árbol Nativo

● Agrupación Aisén Reserva de Vida

● Agrupación Cultural Manos

Trabajadoras

● Agrupación Cultural por los Humedales

y entornos naturales

● Agrupación Cultural y Ambiental Río

Pascua

● Agrupación Cultural y multidisciplinaria

Aflora

● Agrupación de Gestión Cultural

Patrimonial y Turístico

● Agrupación Gayi

● Agrupación Cultural Siete Colores

● Agrupación Socioambiental y Cultural

Salvemos La Señoraza de Laja

● Agrupación Vecinal Humedales de

Palihue

● Alihuen Sendero Accesible

● Asamblea de Mujeres insulares por las

Aguas

● Asociación Chilena de Turismo Rural

(ACHITUR)

● Asociación de Danzaterapia Danza de

la Vida

● Asociación Escuela de Montaña

Camino a Farellones

● Asociación Planeta Alquimia

● Autodefensa Femininja

● Bosque Ciencia

● CAC Puqueldon

● Carmelitas Descalzas

● Casa Taller kao

● Centro de Educación Ambiental

(CEAM)

● Centinela Ambiental Tongoy

● Centro Biota Maule

● Centro de Desarrollo Local Cedel

● Centro de Educación y Tecnología

● Centro de Estudios AguaTierra

● Centro de Estudios Sociales de Chiloé

(CESCH)

● Centro eco pedagógico Aucca

● Centro Micelios

● Centro para el programa y desarrollo

de Chonchi

● Chile Ambiental

● Chile Sin Ecocidio

● Circula Sustentable

● Club deportivo Antu Peñi

● Club deportivo Monte Baguales

● CODEFF

● CODEFF Aisén

● Colectiva por la Defensa de la Semilla

y la Soberanía Alimentaria de Paine

● Colegio de Profesores de Valdivia

● Colegio de Profesoras y Profesores de

Chile

● Consultora Ambyter

● Comité Ambiental Comunal de Ancud

● Comité Ambiental Comunal de Maullín

● Comité Ambiental Comunal de Paine

● Comité Ambiental Comunal de Puerto

Montt

● Comité Coordinador Actividades

Iglesia Puqueldon

● Comité de Agua Pindaco Quitrupulli

● Comité Ecológico Lemu Lahuen

● Comité Oscar Romero

● Compañía de Teatro Yetsemani

● COMPAT del Colegio de Arquitectos

de los Ríos

● Comunidad cristiana de base José

Aldunate

● Comunidad del Leon de Juda

● Comunidad Ecuménica Martin Luther

King

● Comunidad Cndígena Coipomo

● Comunidad José aldunate

● Comunidad José Miguel Manquepillán

● Comunidad Seres del Zanjón

● Comunidad Slow Food La Melga

Chiloé

● Consejo Ambiental Comunal de San

Joaquín

● Cooperativa Chilwe

● Coordinadora No + Zonas de Sacrificio

● Corazón Terricola

● Corporación Ambiental y Cultural La

boca del Aconcagua

● Corporación Artistas Proecologia

● Corporación Camino a Farellones

● Corporación Cultural Imagina y Crea

● Corporación Privada para el Desarrollo

de Aysén (CODESA)

● Corporación Tralkan

● Cultiva Puerto Montt Organización

ambiental y cultural

● Cultura Lampina

● Defendamos Chiloé

● Defensa de la Precordillera

● Ecoaldea Copihuelpe

● Escuela Carnavalera Pachakuti

● EticaMente

● Extinction Rebellion

● Fertilizantes Los Lagos

● Fipancu

● Forjadores Ambientales Instituto

Inmaculada Concepción Valdivia

● Frente de RÍO

● Fumdación Parque Ahuenco

● Fundación Acue

● Fundación Armonía Biodiversa

● Fundación Candelaria del pilar niños y

ancianos juntos en la sustentabilidad

integral

● Fundación Chile Sustentable

● Fundación Ciudadanos y Clima

● Fundación Corallina

● Fundación Ecosur

● Fundación La Giganta

● Fundación MAPA

● Fundación Ojos de Mar

● Fundación Omora

● Fundación Parque Katalapi

● Fundación Sembrando La Chispa

● Fundación Tantí

● Gayi

● Glamping Refugio Verde SPA

● Héctor Saldivia Oyarzo

● Hidrodefensa

● Huellaverde

● Huertos de Teupa

● Humedal río elqui

● Humedales de Purranque

● Ingrid Bastías Pereira

● Junta de vecinos

● Junta de vecinos 12R Hueyusca

● Junta de vecinos las varas – lo

barnechea

● LCOY

● Lof Milla Lafken

● Mataquito Río Abajo

● Minga Chiloé

● Mires of Chile

● Misioneras Dominicas

● Movimiento autoconvocado SB

● Movimiento Ecologistas del sur

● Movimiento No Más Anglo

● Mujeres por el Buen Vivir

● No Alto Maipo

● Ñuble Libre

● Olla Revuelta

● Ong Chiloé Protegido

● ONG Ecosistemas

● ONG Elquiverde

● ONG FIMA

● ONG Kayakonsciente

● ONG MAP8

● ONG Nativa

● Panteras Disidentes

● Patagonia fiordos

● Patrimonio Vivo Costa

● Permacultura

● Plataforma Anticapitalista y Popular

● Proyecto ReverdeSiendo

● Recuperación El Trebal Maipú

● Red Austral de Acción Territorial

● Red Ciudadana Humedales Valdivia

● Red de Abastecimiento Popular de

Maipú

● Red de Huertas Comunitaria Laguna

Verde

● Red Iglesias y Resistencia a la Minería

nodo Chile

● Red Plurinacional de Humedales de

Chile

● Rutas Ancestrales Araucarias

● Salvemos la Piedra Retxicura

● Salvemos Valparaíso

● San Antonio Ambiental

● Agrupación Sayeda

● Secano Sin Sequía

● Complejo Turístico Senderos del

Bosque

● Sindicato Nacional de Guardaparques

y Trabajadoras/es de Las Áreas

Silvestres Protegidas

● Slow Food Chiloé AG

● Somos Humedal Córdoba

● Terrambiente SpA

● Territorios Democráticos

● Tierra Resiliente

● Comunidad WENULEUFU

● Centro General de Padres y

Apoderados del Liceo Galvarino

Riveros Cárdenas

● Corporación Casa Lahual

● Fundación Proyecto Adelaida

● Centro de Estudios Nacionales de

Desarrollo Alternativo, CENDA

● Fundación Equipos Docentes del Sur

del Mundo

● Fundación Grupo de Estudios del

Trabajo desde el Sur (GETSUR)



Personas:

● Ángela Sierra

● Carlos Ponce Hille Godoy

● Osvaldo Aguiló

● Paula Bastias

● Pamela Mercado

● Paulina Solís

● Pía Cummins

● Tatiana Ortega

● Liliana Salinas

● Mariela Navarrete

● Marianela U. Liempi

● Paulina Baeza Reyes

● Viviana Reyes Arenas

● Olga Valderrama

● Marianela Eliana Fuentes Basaul

● Felipe Harvez

● Andrea Saldivia González

● Nelly Pérez

● Luzmira Huentequeo Toledo

● Ramiro Bustamante

● Driva Margarita Salazar García

● Patricia Cornejo García

● Christian Nilo

● Camila Bilbao

● Moira Cummins

● José Francisco Torrealba Henríquez

● Margarita Torres

● Marcelo Cheuquián

● Isabel Saravia

Sigue leyendo: