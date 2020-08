Párroco de la Iglesia de Alto del Carmen inició caminata “100 km de Oración por la Vida del Valle del Huasco”

Durante el amanecer del viernes 7 de agosto, el Párroco de la Iglesia de la Comuna de Alto del Carmen, Nelson Barrientos, inició una caminata que denominó “100 km de Oración por la Vida del Valle del Huasco”.

Su motivación es pedir por la salud y la vida de este Valle, particularmente cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta está pronto a entregar el fallo sobre la continuidad del proyecto Pascua Lama, emplazado en la precordillera.

Según sus propias palabras: “Quiero tener presente a los Jueces del Tribunal Ambiental que tienen que fallar a favor o en contra de este Valle, de la vida de este Valle. A ellos haré oración, por ellos. Y también haré oración por los Senadores y Diputados que tienen que votar y proteger los glaciares de nuestro país. Sin glaciares no tenemos ríos en ninguna parte de Chile, sin ellos no hay vida, no hay agua”.

En estos 20 años de defensa del Valle del Huasco, tanto la Iglesia Católica como la Presbiteriana han jugado un rol fundamental.

Fieles a su vocación de salvaguardar la creación, desde el primer momento se unieron a la comunidad que se levantó en defensa de la Vida, como se aprecia concretamente en el mural que adorna la Iglesia de Alto del Carmen desde 2005 y en los murales bajo la Iglesia Presbiteriana de Chigüinto, que destacan la belleza del Valle del Huasco y la amenaza que plantea la megaminería.

La caminata partió desde Alto del Carmen y ha pasado por varias localidades del Valle de San Félix.

El punto de llegada es el portón del proyecto Pascua Lama, pasado el cual está prohibido seguir subiendo a la Cordillera a consecuencia del Tratado Binacional Minero, que cede y da total soberanía a las trasnacionales que trabajan en la franja fronteriza.

La Asamblea Guasco Alto Comunicaciones hizo un llamado a toda la comunidad a unirse al Párroco en su oración y a seguir la Caminata por redes sociales a través de los videos publicados por él mismo, a través de sus cuentas en Instagram: 100kmsporlavida y en Facebook: Parroquia de Alto del Carmen.

Fuente: Nota de prensa de la Asamblea Guasco Alto Comunicaciones.

