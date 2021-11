candidato a senador por RM

Rodrigo Urzúa: «La cara oculta del desarrollo en Chile es la contaminación, enfermedades y daño al medioambiente»

Para el candidato a senador independiente del pacto Dignidad Ahora!, Rodrigo Urzúa, es urgente hacer cambios estructurales que no solo eviten la generación de más zonas de sacrificio, sino también atenuar y detener los efectos del cambio climático: “Estos cambios son de vida o muerte. No hay doble lectura. Si tomamos malas decisiones, muere gente y eso es lo que no se entiende.”