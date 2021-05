A ver PAN, sí tienes dinero para el debate, dice Claudia Rivera

Por Lorena Vázquez

Es momento de que te informes sobre las campañas políticas en Puebla, y también de otros estados. En El Ciudadano, día a día, (menos el domingo); te ofrecemos este resumen en tono relajado, ameno y coloquial para que no se te “escape” nada sobre los contendientes a los diversos puestos de elección popular que estarán en “juego” el próximo 6 de junio. Por cierto, ¿alguna vez han tratado de comprar tu voto?

Como ya es costumbre; esta recopilación de noticias la encabeza Claudia Rivera, candidata a edil capitalina por el partido Morena; y es que luego que se enteró que el PAN no participaría en el debate del IEE, argumentando falta de dinero; la morenista sin “empacho” les recordó que el financiamiento que reciben los partidos vienen de recursos públicos; es decir, que ese “money” es del pueblo. La aspirante concluyó que con esa actitud, los panistas evidencian que “se dan su paquete” ante la democracia. Lee la nota completa aquí.

¡Salieron en la tele!, ¿los viste?

Con eso de que el debate oficial del Instituto Electoral del Estado de Puebla, (IEE), está entre “que sí y no se realiza”. Imagen Televisión presentó, no una discusión; sino un tiempo para que los candidatos a presidir la Angelópolis, hicieran saber sus propuestas y lanzarán unas “piedras” a sus rivales. Aunque el gran ausente fue Eduardo Rivera Pérez, quien también a este encuentro dijo, “ahorita no, gracias”. Tampoco estuvo la abanderada de Redes Sociales Progresistas, América Soto López. Pícale aquí para que te informes.

Ya ni al Covid-19 respetan…

El candidato de Morena al Distrito local 19, con presencia en colonias del Sur de la ciudad, Iván Herrera Villagómez; afirmó que la publicidad con su nombre en la que se condicionan las vacunas contra el SARS-CoV-2, no fue de su autoría. Acusó que esta es una vil “guerra sucia” en su contra. Advirtió que no se va a quedar con los brazos cruzados y buscará que «caiga», quien usó su imagen para un plan tan “ruin”. Acá te compartimos la nota.

“Ojos por todos lados”. Eduardo Rivera Pérez, aspirante a la presidencia municipal capitalina, por la alianza Va por Puebla, alertó que el día de los comicios, las casillas electorales estarán “tapizadas” de observadores; para evitar fraudes, que casi nunca se dan en las elecciones. ¿O a poco si?

¿Hombre o mujer?, pues da lo mismo. Este martes el partido Fuerza por México en el estado de Tlaxcala registró a 18 personas, quienes primero se dijeron hombres y luego… y luego ya no. Porque con tal de cumplir con la paridad de género, se asumieron como mujeres transgénero. Lo leemos y no lo creemos. No te puedes perder esta información.

¡Ey! atención aquí, ¿vives en el Distrito 11, Puebla?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.

Por hoy, terminamos con esta compilación de notas exclusivas para ti. Si no es mucha molestia, comparte este resumen. Nos leemos mañana. Inicia tu día informado.