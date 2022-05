Ambulantes deben pagar por vender o serán “correteados”: Segom

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Jorge Cruz Lepe, adelantó que el Ayuntamiento de Puebla cobrará a los vendedores ambulantes que quieran ofrecer productos durante el desfile del 5 de Mayo, mientras que retirará a quiénes no paguen derechos.

En entrevista, señaló que realizarán un cobro «simbólico» a los comerciantes que laboran a pie, a cambio de una pulsera con la que evitarán ser «correteados» por personal de Vía Pública.

El secretario defendió el cobro al señalar que «regulará» las ventas durante el evento, pues la Segom sólo puede «contener» a los vendedores que «torean» a la dependencia.

“No digo que no vaya a haber venta, pero va a estar controlada y regulada (…) No se han otorgado permisos, los vamos a allá, entonces es ahí donde vamos a hablar con ellos y se les va a permitir deambulando, que anden con cosas a la mano y si se les cobra, que será algo simbólico, se le va a poner una pulsera como hicimos en el Calvario para no andarnos correteando”.

Jorge Cruz Lepe

Secretario de Gobernación Municipal