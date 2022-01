AMLO: Cofepris está por aprobar píldoras anticovid Pfizer y Merck

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que los fármacos son efectivos y actúan rápido, por lo que su análisis significa buenas noticias para el combate a la pandemia. «Hay ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos, tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos».

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analizó dar la autorización para uso de emergencia de las píldoras de molnupiravir y paxlovid, creadas por Merck y Pfizer, respectivamente; para tratar casos de covid-19 en México.

López Obrador agregó que las pastillas de Merck y Pfizer solo se darían en hospitales públicos, y que ambos son efectivos para reducir el tiempo de la enfermedad.

“Esto es alentador frente a esta nueva avalancha que está afectando”, precisó.

El próximo martes, el titular de Cofepris, Alejandro Svarch, dará más detalles sobre la autorización por parte de la dependencia y cómo se utilizarían en el país.

El gobierno federal analiza intercambiar el avión presidencial, el cual no se ha podido vender, por helicópteros o entregarlo a la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional que operará el nuevo aeropuerto de Santa Lucía y las demás terminales, así como el Tren Maya, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dio a conocer que su gobierno recibió una propuesta de empresarios para intercambiar el avión presidencial por un grupo de helicópteros, los cuales serían utilizados para atender incendios. Además, también se considera dar la aeronave a la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que lo rente.

La variante Ómicron sí ha aumentado los contagios de covid-19, pero no ha incrementado las hospitalizaciones como para llevar a rebasar la capacidad para atender a los enfermos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes. Sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos, que no tengamos capacidad para atender enfermos”.

AMLO