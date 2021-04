“AMLO, Ebrard y Elba Esther, son los dueños de RSP”, dice Alfredo Adame en audio filtrado

“Ahora te voy a decir cuál es el pedo. Los dueños de ese partido (Redes Sociales Progresistas RSP) son Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther”, esas fueron las palabras que dijo el conductor y ahora político Alfredo Adame, mientras narraba la supuesta estrategia de Morena para adueñarse de la mayoría en el Congreso federal, de cara a las elecciones de este año.

Adame, es el candidato a diputado federal de RSP, por el distrito 14 de la Ciudad de México, con cabecera en Tlalpan.

El audio se difundió en redes sociales y en él se le oye describir una alianza no oficial entre Morena y RSP:

“(Morena) no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara, entonces necesitan agarrar cabrón de donde se pueda, y a RSP lo van a apoyar lo más posible para sacar esa mayoría”, dice Adame, y luego agrega: “la orden es: no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo a López Obrador, a Patricia Aceves (alcaldesa de Tlalpan), chíngala”.

Además, cuenta que se reunió con Elba Esther Gordillo, con su hija Maricruz Montelongo, y con su yerno Fernando González, quien además es el dirigente nacional del partido.

Sobre esto, Adame se describe como candidato del “pinche partido RPS” y asegura que están financiando su campaña a diputado federal con 40 millones de pesos, de los cuales se va a chingar 25, “porque así son los negocios”.