AMLO no se reunirá con gobernadores de Tamaulipas y Michoacán

Tras reunirse con los 16 gobernadores de Morena, López Obrador dijo que postergará una posible reunión con los de Tamaulipas y Michoacán, para no generar “debates ríspidos o espectáculo”.

El presidente busca que no se mezclen asuntos “legales” o de “politización”, subrayando que “hay que cuidar la investidura presidencial».

En la Mañanera, López Obrador pidió esperar porque hay un asunto legal en curso en el caso de Tamaulipas y no se debe mezclar con los asuntos judiciales.

Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, tiene un proceso legal en su contra, después que la Cámara de Diputados lo desaforó a petición de la Fiscalía General de la República.

En tanto, el presidente comentó que en el tema de Michoacán “hay mucha politización” y que como titular del Ejecutivo debe cuidar la investidura presidencial.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ha pedido una reunión con él para informarle sobre una supuesta intervención de grupos de la delincuencia en las pasadas elecciones.

“Con todo respeto le mando decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y no me quiero meter en esas cosas… no quiero que se produzcan debates ríspidos o espectáculo, hay que cuidar, lo que decía Adolfo Ruiz Cortines, la investidura presidencial, no es Andrés Manuel, es lo que representamos”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México