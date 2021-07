AMLO: se recupera empleo a niveles de antes de la pandemia

Al ser cuestionado al inicio de la Mañanera sobre los gastos excesivos de funcionarios, Andrés Manuel López Obrador recordó que la austeridad es una política de Estado.

El presidente exhortó a los empleados de los poderes del Estado a no caer en excesos; “ya se tiene una Ley de Austeridad, sin embargo, se han amparado algunos funcionarios”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, López Obrador lamentó que algunos funcionarios usen a discrecionalidad el erario de la nación.

AMLO consideró que el “Consejo de la Judicatura debería impartir mejor la justicia para evitar excesos” y criticó la credibilidad de los jueces entre la población, pero pidió no generalizar.

En otro tema, la descentralización de las dependencias federales es un compromiso pendiente de Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que la medida será voluntaria entre empleados de base, “habrá que ayudarlos para que tengan facilidades para encontrar vivienda y escuela para sus hijos”.

El presidente recordó que la Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa, Tabasco, y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está en Zacatecas.

La Secretaría de Bienestar debe mudarse a Oaxaca, la de Educación a Puebla, Turismo a Quintana Roo y destacó que hay avances en el traslado de la Secretaría de Salud a Guerrero.

“Es un compromiso pendiente. Cuando tomé posesión hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del gobierno federal; no hemos podido, sobre todo, por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México