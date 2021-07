Andrés Manuel López Obrador minimiza espionaje contra él y los suyos

Al menos 50 personas cercanas a AMLO, incluidos esposa, hijos y hermanos, fueron espiados entre 2016 y 2017, reportó la víspera el diario británico The Guardian.

El medio llamó al reporte “una filtración de más de 50 mil números de teléfono para un posible espionaje de clientes gubernamentales de NSO Group en todo el mundo”.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hará ninguna denuncia por el espionaje contra él y los suyos.

Advirtió que ha sido “víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. No, estoy mal, no, desde antes, desde la Policía Federal de Seguridad”.

Consideró que ha sido espiado desde hace 43 años, cuando era director del Instituto Nacional Indigenista en 1978, “imagínense si yo voy a estar presentando denuncia por eso”.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos, el Estado era el principal violador de los derechos humanos” Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Bromeó diciendo que si se pone a presentar denuncias, pues no termina. Lamentó que todo esto se padeció en los gobiernos pasados y se comprometió a no repetirlo.

Puntualizó que de lo que no tiene duda “es que ya no se espía a nadie. ¿Cómo al llegar a Presidencia, vamos a hacer lo mismo? No somos iguales, por eso fracasaron nuestros adversarios».

En el marco de la Mañanera, AMLO pidió que mostrar la primera plana de un diario nacional, donde se lee que él y su familia fueron espiados a través del software Pegasus en la administración de Peña Nieto.

Te puede interesar: Padres de los 43 de Ayotzinapa y periodistas, entre los 15 mil espiados por el Programa Pegasus