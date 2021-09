Así se vivió el cierre de campañas por la rectoría de la BUAP

POR ABRAHAM REYES

Puebla Pue. a 17 de septiembre de 2021. El próximo 20 de septiembre la comunidad universitaria de la BUAP elegirá a su próximo rector, por lo que, en un cierre simbólico de las campañas, todos los aspirantes a dicho cargo presentaron hoy su plataforma ante el consejo de la institución.



La transmisión del evento comenzó a las 11:00 y fue trasmitida tanto por la frecuencia de Radio BUAP como por la de TVBUAP, esto para permitir que más personas conocieran las propuestas de cada candidato.



Los contendientes en la elección universitaria se presentaron en orden alfabético; una vez terminada cada participación, se abrió un espacio para que los miembros del consejo emitieran sus preguntas e inquietudes, por lo que a lo largo del presente artículo, El Ciudadano desglosa los detalles del evento.



Aunque este ejercicio se realizó de manera tranquila y solo los candidatos y algunos miembros del Consejo Universitario pudieron acudir de manera presencial, ocurrió algo insólito, pues una caravana de vehículos en apoyo a Lilia Cedillo llegó a las instalaciones de CU, mostrando su apoyo con porras, pancartas y gritos a la candidata.

Doctora Lilia Cedillo

La doctora en microbiología comenzó su participación explicando que su plan de trabajo nació del entendimiento del contexto actual, por lo que cuando fue desarrollado se tomó en cuenta la situación de la pandemia y de todas las dificultades que ésta ha traído a la vida universitaria.

Asimismo, mencionó que su proyecto está alineado a los objetivos de la Ley General de Educación, por lo que no se centra únicamente en lo académico, sino en una búsqueda del desarrollo integral de los estudiantes.

En ese sentido, agregó que para ella es importante garantizar el acompañamiento emocional a los universitarios. Por ello, una vez que se pueda concretar el regreso a clases presencial propone realizar, en un primer momento, un diagnóstico para saber cómo se sienten los estudiantes, qué piensan y qué les preocupa, para, de ese modo, determinar cuáles serán las acciones por tomar, entre las que destacó el fortalecimiento de áreas como el deporte y la cultura.

Durante la ronda de preguntas, Cedillo Ramírez fue cuestionada sobre sus propuestas ante el problema de la falta de docentes en la BUAP, a lo que respondió que planean buscar que los profesores que se jubilen puedan seguir colaborando desde sus casas en un modelo híbrido y que también invitarán a los estudiantes de posgrado a sumarse como docentes asistentes.

Además, en la ronda de preguntas de los consejeros, la doctora Cedillo se comprometió a buscar formas de apoyar a quienes no puedan ingresar a la universidad, así como a desarrollar estrategias para mejorar las condiciones de algunas facultades, como la de Medicina, que no cuenta aulas suficientes para la enorme cantidad de alumnos que ahí se forman.

Maestra Guadalupe Grajales y Porras

“Necesitamos garantizar la democratización de la vida universitaria, mejorar las condiciones laborales del personal universitario y, sobre todo, comprometernos a transformar a la BUAP en una institución que no se rija por los valores del mercado, sino por brindar una educación humana”

Ésta fue una de las principales inquietudes expresadas por la doctora Grajales y Porras ha centrado gran parte de su campaña en cuestionar el proceso electoral de la BUAP.

Durante su último acto como aspirante a la rectoría, Grajales Porras continuó creando polémica, pues además de presentar los pormenores de su plataforma de trabajo, aprovechó la ocasión para leer un extenso documento en el que hizo público su enojo al respecto de lo que consideró una elección injusta y desigual.

El mayor momento de tensión se dio durante la ronda de preguntas y respuestas, cuando el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ángel Xolocotzi, le cuestionó su congruencia, pues, según él, no tenía sentido que la candidata formara parte de un proceso en el que no creía y que hablara ante un consejo cuya autoridad no respetaba.

Grajales Porras ocupó todo el tiempo que tenía en este segmento para leer un texto en el que explicaba su postura frente a los comicios de la BUAP, así como sus intenciones de fundar un movimiento de transformación y renovación institucional.

Finalmente, la participación de aspirante a rectora terminó con una intervención del director de la Facultad de Veterinaria, quien señaló que no había respondido a ninguna pregunta e hizo público su descontento ante el documento de la maestra Grajales Porras.

Doctor Ricardo Paredes Solorio

“Yo ofrezco este cambio, que haya justicia, equidad, igualdad para todos los universitarios, que nos permitan construir una universidad en la que todos quepamos, en la que haya inclusión, solidaridad y todos tengamos una voz”.

Este fue el panorama que refirió el doctor Ricardo Paredes durante la última presentación de su plan de trabajo para la rectoría.

El discurso del doctor Paredes Solorio estuvo plagado de señalaciones de corrupción y ataques en su contra, sobre los que mencionó que siempre ha buscado mejorar las cosas en la BUAP, pero que su trabajo ha causado malestar en las actuales autoridades universitarias, por lo que, desde 2017, cuando intentó convertirse en rector, ha visto afectada su actividad docente.

Previo a la presentación de su proyecto, el candidato contó una anécdota de la elección a rector anterior, en la que, según él, fue agredido y robado por un grupo de porros que actuaban bajo las órdenes de Alfonso Esparza, lo que habría sido presenciado por José Carlos Bernal ‘Cheché’, quien en ese momento era director de Comunicación Institucional.

La principal propuesta de Ricardo Paredes es la creación de una universidad moderna, en la que se apliquen principios objetivos de mejoramiento educativo y que permitan una vinculación con los sectores productivos, de manera que cuando un estudiante egrese pueda encontrar un empleo formal.

Ricardo Paredes subrayó que su administración buscará aprovechar la buena voluntad y el talento universitario, por lo que dijo que si él se convierte en rector buscará que sean los docentes quienes creen planes de estudios y que la BUAP desarrolle una plataforma virtual que refleje su identidad.

El antes director de la Facultad de Administración aseguró que su proyecto representa una alternativa real de transformar la vida universitaria e hizo un llamado a toda la comunidad a respaldarlo, a acercarse a su proyecto y a no votar por quienes representan la continuidad de las políticas existentes.

Antes de comenzar la ronda de preguntas y respuestas, José Carlos Bernal tomó la palabra y mencionó que una de la historia del candidato era falsa, pues él no estaba presente cuando supuestamente habría ocurrido el atentado en su contra.

Finalmente y en respuesta a las distintas preguntas que le hicieron, Ricardo Paredes Solorio habló acerca de la importancia de eliminar la cuota estudiantil, de garantizar un gasto transparente dentro de la BUAP y de mejorar las condiciones de los Complejos Regionales, de manera que quienes estudian ahí gocen de los mismos privilegios que quienes lo hacen dentro de la capital poblana.

