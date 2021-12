Aumenta a 56 los municipios que solicitan al Congreso el cobro del DAP

El Congreso de Puebla ha recibido 56 solicitudes por parte de los ayuntamientos para pedir que incluyan las modificaciones en sus leyes de ingresos para integrar la fórmula para el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP).

Lo anterior fue dado a conocer durante la Comisión Permanente, que preside Nora Merino Escamilla, por lo que confirmó que las peticiones serán analizadas en los próximos días ante la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, explicó que el primer Ayuntamiento en enviar la solicitud fue Puebla, que es encabezada por el edil panista, Eduardo Rivera Pérez.

Nora Merino dijo que las peticiones serán turnadas a la comisión correspondiente. / Foto: Humberto Aguirre

Después fue enviada por Paola Angón, alcaldesa de San Pedro Cholula; Evelio Navarro Lara, presidente municipal de Zacapoaxtla; y Carlos Enrique Peredo Grau, de Teziutlán.

Las primeras notificaciones corresponden a los municipios de Caltepec, Nopalucan, Ahuatlán, Soltepec, Chiautla, Rafael Lara Grajales, Palmar de Bravo, Nealtican.

En la lista de solicitudes destacan también las de Izúcar de Matamoros, Tepeojuma, Chietla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Ixtacamaxtitlán, Tecali de Herrera, San Sebastián Tlacotepec, San Pedro Yeloixtlahuaca, Oriental, Tochimilco, Yehualtepec, Tlachichuca, San Gregorio Atzompa, Tilapa, Tepexco, Acatzingo.

Así como Ayotoxco de Guerrero, Tepeyahualco, Acajete, Santiago Miahuatlán, Cuapiaxtla, Zapotitlán, Tepemaxalco, Huaquechula, Yaonáhuac, Axutla, Tianguismanalco, Acatlán, Atlequizayan.

También lee: Cambian 15 ayuntamientos sus reglas para cobrar el DAP

Asimismo, las de San José Miahuatlán, Atzizihuacan, Chichiquila, Tochimilco, Aljojuca, Ixcamilpa, San Martín Totoltepec, Epatlán, Tetela de Ocampo, Albino Zertuche, Xochitlán de Todos los Santos, Jolalpan, Chichiquila y Chapulco

En entrevista, Nora Merino Escamilla recordó que cobrar o no este impuesto será decisión de cada Ayuntamiento, pues el Congreso del Estado sólo hará la revisión y decidirá si se aprueba o no, en especial en el caso de que sus fórmulas logren que los pagos no sean inconstitucionales.

Nora Merino reiteró que la decisión del cobro del DAP es de los ayuntamientos. / Foto: Agencia Enfoque.

Añadió que no existe una fecha límite para que los municipios interesados puedan presentar su solicitud, pero que antes del 26 de diciembre habrá la votación en el pleno.

Es preciso mencionar que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, antes deberá llamar a sesionar a los representantes de los municipios para revisar los casos de manera particular.

Foto: Humberto Aguirre

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com