Autoridad estatal no permitirá que continúe construcción en Laguna de Alchichica

Puebla, Pue. 19 de octubre de 2021. El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió al encargado de despacho de la PROFEPA, Floriberto Milán Cantero, “le vamos a enseñar que en Puebla se cumple con la ley”.

Esta declaración sobrevino tras permitir el desarrollo irregular de una obra en la laguna de Alchichica, ubicada en una reserva natural, que clausuró la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, construcción que la dependencia federal beneficiaría a un pariente del exedil de esa demarcación, sin mencionarlo pero que encabezaba, Eyerim Espinosa por el municipio de Tepeyahualco.

“El viejo Oeste en Puebla ya se acabó, ya se acabó. Y a los abusivos de pistola, hoy se les aplica la ley “, sentenció al agregar:

“Vamos a presentar nuestra quejita. Porque claro que hay delito ambiental. No se vale, no se vale… no se vale. A ese encargado de despacho de Profepa le vamos a enseñar que en Puebla se cumple con la ley, y se hacen las cosas honestas. No se vale. A los detenidos ya los liberaron a estas alturas. Pero no vamos a dejar que esa obra continúe. Así de sencillo. Es un pariente del que era presidente municipal, se sentían con un enorme poder y se pusieron a hacer un muelle o construcción y dañaron estromatolitos, que son formaciones acuáticas minerales que son especialísimos en el mundo”.