Cabildean ingreso de emergencia de personal de Protección Civil a inmuebles del municipio de Puebla

La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos atendió en sesión virtual la expedición del Reglamento de Protección Civil del municipio de Puebla.

Los regidores y personal de la Secretaría de Protección Civil municipal y de la Sindicatura consideraron en particular el artículo 112 del Reglamento:

La representante de la Sindicatura propuso eliminar el artículo porque representaría una violación a los derechos humanos por el ingreso del personal a inmuebles o comercios.

Fernando Errechín, de Enlace de Transparencia de Protección Civil municipal, justificó el ingreso a inmuebles y establecimientos como la prioridad de atender una emergencia.

«Ingresar a inmuebles y comercios para atender una emergencia no es un acto administrativo o visita de inspección, se tiene que dar prioridad a la integridad física de las personas», puntualizó.

Gustavo Salvatori, secretario de PC municipal, enfatizó que la vida es un derecho universal y al estar frente a una emergencia es frustrante no poder entrar a un inmueble para atender a una persona.

“Que haya una fuga de gas y no puedas entrar, o que estén intoxicados y no puedes entrar a atenderlos… y luego que la gente te señale por no entrar, creo que es peor que querer cambiar las cosas y hacer las cosas de diferente manera”

Gustavo Salvatori

Secretario de Protección Civil municipal