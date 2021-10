Candidaturas de PSI, perfiles que la delincuencia manchó

Por Anaid Piñas

El partido Pacto Social de Integración (PSI) nació de la necesidad de dar respuestas a las inquietudes genuinas de cada una de las regiones del estado, al ser un organismo político local. Su visión socialdemócrata y principios reformistas, establecidos en sus estatutos, han llevado a su militancia a sumarse a coaliciones con los partidos Acción Nacional (PAN), para los periodos electorales en 2016 y 2018; así como al Partido del Trabajo (PT) en las pasadas elecciones.

Recientemente, el dirigente estatal del grupo político, Carlos Navarro Corro, se desmarcó del alcalde de Quecholac, Alejandro Martínez Fuentes, hermano del presunto líder huachicolero identificado como “El Toñín”, quien se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso), de Tepexi de Rodríguez.

El también diputado local en el Congreso del estado de Puebla, reconoció que el edil no contaba con antecedentes penales señalados por la Fiscalía General del Estado (FGE), u otro órgano del poder judicial y que el partido cumplió con la revisión exhaustiva de los documentos para registrar a sus candidaturas.

Navarro Corro declaró que no aplican filtros de selección a sus candidatos, pues “el partido no puede andar de aquí para allá investigando conductas de la sociedad” y no son la autoridad competente para hacerlo.

El alcalde suplente electo de Quecholac, José Luis Peregrina Flores, de acuerdo con los datos del Instituto Electoral del Estado (IEE), también fue abanderado por el PSI; además, ha figurado como representante legal de “El Toñín”.

Espacios públicos para el PSI

Para el periodo 2021-2024 habrá 11 Ayuntamientos encabezados por abanderados del organismo político.

El alcalde electo de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Porras Florentino, fue postulado por el Partido Social de Integración. El día de ayer él y su esposa fueron secuestrados y liberados por sus captores en campos de cultivo, horas después. Este municipio se encuentra en el llamado “Triángulo Rojo”.

En el municipio de Coyomeapan gobernará Rodolfo García López, candidato de la coalición del PT y PSI. Durante la campaña electoral se presentaron al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE); por amenazas, intimidaciones y agresiones físicas, en agravio de su equipo de trabajo.

En Ahuehuetitla se alza triunfante Yazmín Castillo Onofre

El IEE rechazó el triunfo en Ahuehuetitla del candidato no registrado y entregó la constancia de mayoría a Yazmín Castillo Onofre, quien fue abanderada por el PSI. Durante su campaña aseguró que lo que busca es que prevalezca la paz en su municipio.

En los municipios de Atoyatempan, Atzala, y Chapulco también llevarán las riendas afiliados al partido con Elfego Galindo Rosas, Teresa Ángel Rodríguez y José Ignacio Rodríguez Pérez, respectivamente.

En Ixcamilpa de Guerrero estará al frente Doroteo Quintero López, quien estuvo en la lista de los sancionados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por irregularidades encontradas entre 2008 y 2011.

En las demarcaciones de Tepango de Rodríguez estará Dagoberto Galindo Galindo y en Tepemaxalco, Gilberto Pérez Pérez.

Alberto Roa Benítez ganó la presidencia municipal de Tlahuapan. La noche del 6 de junio, vecinos quemaron paquetes electorales por presuntas irregularidades en el proceso electoral del candidato.

José Edgar García Ramírez, presidente municipal electo de Tulcingo de Valle prometió mantener una estrecha colaboración entre la comunidad, autoridades, y migrantes poblanos radicados en Estados Unidos.

Recién llegado de Nueva York, a donde acudió a sostener reuniones con clubes de paisanos radicados en la Unión Americana con el marco de los festejos patrios, el emanado de la candidatura común de PSI-PRI, destaca la necesidad de los connacionales por tener enlaces directos con las autoridades municipales, así como la intención de impulsar acciones como la educación y el deporte.

Te presentamos a Rocío Rosas, ella será nuestra regidora en Yehualtepec.



Conoce 🧐 más de ella 👇🏽:https://t.co/0iQVjQBG7F pic.twitter.com/WAMsBdJswM — PSI Puebla (@pueblaPSI) October 2, 2021

Rocío Rosas será regidora en Yehualtepec. Dedicada a la porcicultura, fue asesora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) e instructora del Consejo Nacional de Fomento Educativo. María del Rosario Hernández fungirá como regidora en Ocotepec, quien centrará su trabajo en materia ambiental.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com