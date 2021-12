Conductores de plataformas se pronuncian contra tabulador de tarifas

Socios conductores de Empresas de Redes de Transporte (ERT), como Uber, Cabify y Didi se pronunciaron en contra de la regularización de tarifas para fin de año, emitida por la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Puebla y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de diciembre.

A través de grupos de Whatsapp, los automovilistas se han quejado de la determinación tomada por el gobierno estatal, ya que afirman que esto afectará más su económica, pues actualmente las plataformas les quitan el 35 por ciento del cobro por viaje.

Otros, señalaron que, en algunos casos, sí conviene el tabulador; sin embargo, en la mayoría opina que no, debido a que con la regularización de tarifas, un viaje 10 kilómetros tiene un costo máximo de 87 pesos, cuando antes rondaba por los 100 pesos, ocasionando que tengan un menor ingreso.

Ante esta situación, se cuestionan por qué el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, no ha intervenido para eliminar o disminuir las comisiones aplicadas por las plataformas, así como lo hizo para regularizar las tarifas.

Los choferes, incluso señalaron a Érika Díaz Flores, presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla, de responsable de que autoridades estatales se hayan involucrado, pues a consideración, los usuarios prefieren usar los servicios de Uber.

Conductores señalaron que, en la mayoría de los casos, los usuarios prefieren abordar sus unidades, porque les brindan mayor seguridad que un taxi convencional.

“Un usuario se quejó de la tarifa y cuando le cuestioné por qué no tomó un taxi, me contestó que no lo hacía, porque era inseguro. Creo que es poca la gente que se queja de los costos, porque saben que el servicio es más seguro, a diferencia de los taxis que no saben que les pueda pasar”. Chofer

Chofer de plataforma