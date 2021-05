«¿Cuál es el problema del estado con nosotros?»; María Luisa del Colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla

En la conferencia se discutieron temas relacionados a los desaparecidos migrantes y a la situación general de los desaparecidos en Puebla. Y además estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos de Morena Puebla, Jorge Hernández Aguilera; la académica especialista en tema de desaparecidos, Sandra Rosas Castillo; el pensador y conferencista mexicano, el Dr. Luis Benavides Ilizaliturri; además de las familias miembros del Colectivo de La Voz de los Desaparecidos.

El defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra, aseguró que la desaparición de personas es una de las «peores» formas de violencia contra los seres humanos; advirtió que son los migrantes quienes corren mayor riesgo de ser olvidados al desaparecer.

En su visita a Puebla participó en el “Diálogo por los Migrantes Desaparecidos” y aseguró que no existe una forma peor de destrucción y violencia contra el ser humano que la desaparición de personas, situación que lamentó ha incrementado en los últimos años.

En su exposición dijo que los Migrantes corren un mayor riesgo de ser olvidados si desaparecen, pues refirió que la mayoría de sus familiares no tienen recursos para averiguar que fue de ellos.

Dijo que en muchas ocasiones son captados por las redes delincuenciales, por los miembros del crimen organizado, e incluso son obligados a delinquir, pero eso las familias nunca lo saben.

Admitió que muchas de las personas que desaparecen llegan a ser víctimas de tortura, son descuartizados o quemados con el objetivo de que no los ubiquen.

Ante este contexto destacó el trabajo de María Luisa Núñez Barojas, del colectivo, y dio su respaldo total.

Incluso la animó a seguir en su lucha y ayudando a otras mujeres, que como ella sufren la desaparición de un hijo; como se recordará, ella a raíz de la desaparición de su hijo formó este Colectivo, a falta del apoyo de las autoridades y por la necesidad de un colectivo de esta naturaleza en Puebla.

María Luisa Nuñez Barojas, fundadora del Colectivo La Voz de los Desaparecidos, dijo que las familias del Colectivo se sentían motivadas, tras un comentario del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien mostró interés en la iniciativa de Ley en Materia de Desaparecidos para el estado de Puebla que el colectivo presentó al Congreso hace ya diez meses.

Sin embargo, comentó que luego de que fueron a entregarle la iniciativa a su oficina, en conferencia matutina del día de ayer 26 de mayo, Barbosa dijo que ya estaban trabajando una Ley en esta materia. Para María Luisa esta respuesta muestra su desdén por el pueblo y por el esfuerzo del colectivo.

«Nosotros no somos expertos académicos, yo sólo soy una mamá, no soy nadie. Sólo somos mamás que tenemos un amor profundo por nuestros desaparecidos»

Manifestó que el gobierno del estado se comporta de forma irracional. Hizo alusión a que la Ley fuese una botella de agua y el gobierno una persona deshidratada; una persona necia que prefiere recolectar su propia agua antes que beber la que ellos, como Colectivo, como familiares de personas desparecidas, tienen para ofrecer.

«No estamos pidiendo un puesto. No tenemos la culpa de representar incomodidad para el gobierno. Nosotros no pedimos estar aquí; jamás habíamos querido ir a buscarlos entre los restos, entre los basureros, entre los restos de perros, de guajolotes, de caballos. No lo pedimos.

¿Cuál es el problema del estado con nosotros? ¿Por qué seguir revictimizando a las familias?»