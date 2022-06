Desertan más de 500 mil alumnos en México a causa de la pandemia

La deserción escolar es la principal problemática a resolver del Sistema Educativo Nacional, producto de la pandemia de covid-19, reveló la secretaria de Educación Pública (SEP) federal, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la LIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Conaedu que se desarrolló en la capital poblana, la funcionaria federal reveló que desde que inició el periodo escolar que está por terminar, la matrícula en el país ha disminuido 1.5 por ciento, es decir, que más de 512 mil estudiantes han dejado de asistir a las aulas.

Explicó que esta situación tiene una mayor incidencia entre los alumnos de nivel básico, primaria y secundaria, toda vez que hubo un incremento de 1.7 por ciento en la matrícula de las universidades.

La pandemia, precisó, fue el factor principal, debido a que más allá del tema de salud, los padres de familia tuvieron afectaciones en lo económico.

“Hemos detectado que hay niños que no regresaron, no porque no quieran, sino porque no hay recursos para afrontar lo mínimo como es el pasaje, llevar un alimento o material”