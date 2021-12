Dirigente del PAN Puebla, rechaza ruptura con PRI por cobro de DAP

El diputado local y dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, rechazó ruptura entre su instituto y el Partido Acción Nacional (PAN), ante las diferencias por el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP).

En medio de la discusión para aprobar el DAP a los municipios de Puebla, un grupo de legisladoras panistas rechazaron avalar el impuesto y reclamaron la postura a favor de la bancada priísta.

Al respecto, Camarillo Medina afirmó que la alianza partidista «es más grande que un diputado», al referir que la alianza se repetiría en la elección de 2024, cuando renovará legisladores locales, federales, así como alcaldías y gubernatura.

«El que un diputado no coincida con lo que estamos impulsando, o que no coincida con lo que su alcalde está proponiendo, no quiere decir que el PAN se va a dividirlo con el PRI, respetamos lo que opine cada diputado»

Nésto Caramillo Medina

Dirigente Estatal del PRI Puebla