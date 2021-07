El último ascenso de Florian Tudor

¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame ya! ¡Mi bolsa! ¡Mi bolsa del mandado!

¡Me estás levantando! ¡Me estás levantando!! ¡Graba que me estás levantando! ¡Déjame! ¡Déjame hijo de tu…! Si un poco de mi sangre se derrama en esta tierra, no le volverá a crecer la hierba.

Soy Florian Tudor, el más noble varón nacido en Craiova.

Por mis venas corre la sangre Tudor Vladimirescu, jefe del gran levantamiento armado de Valaquia y príncipe de milicia de Pandur. ¡Yo no mandé matar ningún hombre en Rumania!

[ En marzo de 2021, un juzgado en la Ciudad de Bucarest emitió una orden de arresto contra Florian Tudor por el intento de homicidio de Constantin Sorinel Marcu, un antiguo asociado que el presunto jefe de la mafia rumana se trajo de su ciudad natal, Craiova. Las autoridades rumanas calificaron a Tudor como una amenaza para el orden público. El 27 de mayo, el “Tiburón”, como era conocido, fue arrestado en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México].

Yo no conozco mafioso, esas son puras mentiras. ¡Esa noche yo no estaba ahí! Yo puro negocio legítimo. Desde hace meses recibí muchas amenazas de muerte, denuncié amenazas muerte varias veces, trataron de secuestrarme. Y ahora me estás lastimando mi bracito. ¡Llévame con mis guardias de seguridad! ¡No puedo respirar, me estás ahogando!

¡Déjame, que por mis venas corre la Sangre del Dragón! Mi ancestro Vlad Tepes ya habría empalado tu cabeza para que los cuervos se festinaran con tus ojos.

Mira mis colmillos, quiero enjuagarlos en tu sangre y regurgitarla sobre tu orden de aprehensión. Soy el Dragón Blanco que se convirtió en el Tiburón!

Quiero hablar con mi abogado, tenemos una suspensión concedida por un juez. Ya viene con las firmas y los sellos, se los va a mostrar. Este abuso les va a costar. Tengo muchas influencias, tengo representantes en las más altas cámaras políticas. ¡Suéltenme, bastardos o voy a hablar! Mis cajeros automáticos son legítimos.

[ Un cajero automático es una máquina que expende dinero en efectivo tras insertar en una ranura una tarjeta con una banda magnética e ingresar una contraseña, por lo general de 4 números. La máquina, conocida como ATM por sus siglas en inglés, también permite realizar recargas telefónicas, revisar movimientos de cuenta, pagar servicios públicos y enviar dinero al extranjero].

Mi cuna es Craiova, mi estirpe es larga y noble como la ruta del Danubio. ¡Mi ciudad tiene más de 600 años de existencia! Cancún, este nido de serpientes ni siquiera llega al medio Siglo. Sexo, alcohol y trances paroxísticos viene la gente de todo el mundo a buscar aquí. ¿A quién le importa si se van con mil dólares menos o más en la tarjeta?

El turista típico que viene por acá los recupera en dos, tres días de trabajo. Más les cobran manejo de cuenta en respectivos bancos. ¡Algún día fundaré en Cancún el Banco de Valaquia

[La práctica conocida como Skimming consiste en el hurto de información a partir de las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito, por lo general a partir de dispositivos instalados en cajeros automáticos. La secuencia confidencial conocida como NIP suele ser filmada por una pequeña cámara colocada en la parte superior del cajero. La información recolectada suele ser transmitida por vía inalámbrica a un dispositivo de almacenamiento. Con ella, los estafadores elaboran tarjetas fraudulentas, práctica conocida como clonación, con las que a su vez realizan compras y disposiciones de efectivo]

¡Déjame, déjame!. Mi abogado está grabando.

[ En 2017 con solamente 11 tarjetas bancarias, la banda de Florian Tudor robó 150 millones de pesos en 24 horas. Mediante la instalación de cajeros alterados en Puerto Vallarta, Cancún y otros centros turísticos de la Riviera Maya, la mafia rumana comandada por Florian Tudor habría robado más de mil millones de dólares]

¿Y de eso, cuántos millones le robaron los bancos a sus propios clientes? ¿Por qué eso no dicen? ¿Saben lo que pasa con el dinero remanente entre el robo de un banco y la llegada de la policía?