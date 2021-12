En riesgo, consulta para Revocación de Mandato; faltan 129 mil firmas en Puebla

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) amplió el periodo de recolección de firmas para llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, hasta el corte del 10 de diciembre, en la entidad sólo se han reunido 10 mil 477 firmas, es decir, el 7.51 por ciento de las casi 140 mil que requieren para consultar el desempeño del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En el estado de Puebla, de acuerdo con datos del INE, hay 4 millones 651 mil 847 personas inscritas en la lista nominal, por lo tanto, el tres por ciento corresponde a 139 mil 555 votantes.

En el estado, se registraron 276 solicitudes (avisos de Intención) para ser promoventes de solicitud de Revocación de Mandato; sin embargo, ocho fueron desechadas. Las personas registradas representan 15 Juntas Distritales Ejecutivas.

A 13 días de que venza el plazo, los 268 promoventes certificados tendrían que haber recolectado casi 16 mil firmas este fin de semana y captar más de 8 mil 500 firmas al día para reunir las 129 mil 078 faltantes.

De acuerdo con el Artículo 7 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, este proceso sólo puede realizarse a petición de las y los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores; además, la solicitud deberán hacerla un mínimo de 17 estados que representen el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada uno de ellos.

Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, recaban firmas para el proceso de ratificación de mandato.

Esta situación se repite a nivel nacional, pues del tres por ciento del apoyo ciudadano requerido, que es de 2 millones 758 mil 227 de votantes, hasta el corte del 10 de diciembre, sólo se han reunido 859 mil 620 firmas registradas ante el INE, apenas el 31.17 por ciento necesario.

Las cinco entidades que más firmas han logrado recolectar son Tabasco, que duplicó las 52 mil 068 rúbricas solicitadas con 104 mil 499 firmas (200.70 por ciento); Ciudad de México, al superar la meta de 227 mil 868 firmas, con 414 mil 019 apoyos (181.69 por ciento); Campeche, que va 10 mil 756 firmas, de los 19 mil 637 que necesita (54.77 por ciento); Veracruz, que de 176 mil 257 rúbricas que necesita, ha obtenido 95 mil 113 validaciones (53.96 por ciento); y el Estado de México, que de los 363 mil apoyos que necesita, lleva 109 mil 314 rúbricas (30.11 por ciento).

No obstante, la ley marca que el tres por ciento debe reunirse por estado, por lo que el exceso de votos de algunos lugares no se promediará con los que no alcancen la meta.

Hace unos días, Aristóteles Belmont, presidente interino de Morena, justificó la baja cantidad de firmas que se habían reunido hasta el pasado 3 de diciembre en Puebla y dijo que tenía “otros datos”.

Explicó que las cantidades no se habían actualizado, por ello no se reflejan en su totalidad, porque los encargados de la recolección, quienes no pertenecen a la dirigencia, los están entregando por bloques.

Aristóteles Belmont se justificó diciendo que no se han actualizado los números de las firmas.

La “revocación de mandato” es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

Foto: Agencia Enfoque

