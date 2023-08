Equipo de Ebrard presentará «observaciones» en proceso de la encuesta

Promotores del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, presentarán ante el Consejo Nacional de Morena distintas observaciones y aparentes inconsistencias durante el proceso de encuesta, para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Así lo anunció la senadora Martha Lucía Micher Camarena, coordinadora nacional del proyecto de Ebrard Casaubón, durante conferencia en la capital de Puebla, dónde señaló que no se ha respetado el «piso parejo» entre los aspirantes.

Aseguró que dentro de la Comisión de Encuestas de Morena hay «parcialidad», pues uno de los integrantes habría manifestado su abierto apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de Ciudad de México con licencia y puntero en distintos sondeos.

Los simpatizantes del excanciller pedirán que en el levantamiento de la encuesta no haya representantes de cada presidenciable, pues consideró que podría ser «intimidatorio«. Además, solicitarán que se aclare a quienes y dónde será realizada.

La senadora señaló que hay «inquietud» sobre el margen de error en cada sondeo, ante la posibilidad de que haya margen de error entre los dos punteros.

Este jueves, cada aspirante presentará a Morena dos propuestas de cada encuestadora para realizar el levantamiento. De las 12, serán sorteadas las participantes para iniciar el proceso este 28 de agosto y hasta el 3 de septiembre.

Micher Camarena criticó los eventos realizados en Puebla a favor de Sheinbaum Pardo, al denunciar que presuntamente hubo uso de recursos públicos y presiones para que funcionarios asistieran.

Calificó los eventos masivos como «ofensivos«, pues asegura que el equipo de la aspirante y el gobierno local, encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no respetan el acuerdo de Morena de imparcialidad.

«Lo que hizo Salomón hace mes y medio en Puebla realmente a mí me pareció un acto muy fuera de lo que son los principios de Morena (…) No han escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mentir no robar, no traicionar y no utilizar recursos públicos, ni los programas sociales para favorecer a alguna candidata o candidato»

Martha Lucía Micher Camarena

Coordinadora nacional del proyecto de Ebrard Casaubón