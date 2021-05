Evelyn Hurtado, candidata a la alcaldía de Puebla, recorre la ciudad evidenciado ayuntamientos pasados

Con evidentes menos reflectores que el resto de las y los candidatos a la alcaldía de Puebla, la designada por el partido Nueva Alianza, Evelyn Hurtado, ha realizado campaña en diferentes colonias de la ciudad, en las cuales ha evidenciado a las administraciones anteriores.

En uno de sus últimos recorridos, documentado en redes sociales, la candidata señaló a las llamadas “Ventanas Ciudadanas” —cámaras de seguridad— de la colonia Las Carmelitas, al Sur de la ciudad, las cuales están sin funcionar. Este proyecto fue obra de Luis Banck y consistió en la instalación de cámaras de seguridad, que funcionan con internet, en esquinas de calles “peligrosas” en decenas de colonias.

“No hay internet, los vecinos no pueden estar pendientes. Esto está de ornamento. A los poblanos nos están engañando porque no tienen funcionamiento. No funcionan porque no se le paga al proveedor”.

Evelyn Hurtado