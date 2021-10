Pide Frente Agrarista Poblano respetar Ley de Desarrollo Rural

Puebla, Pue. 27 de octubre 2021. En conferencia de prensa, organizaciones campesinas que conforman el Frente Agrarista Poblano piden a la Secretaría de Gobernación diálogo para que se respete la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su lucha campesina y se les apoye.

“Gobernación no nos abre las puertas para recibirnos a todos y no queremos pelear. Queremos dialogar, queremos crítica constructiva, no destructiva. El gobernador es bueno para nosotros, pero su equipo es malo. El presidente de la República es bueno y seguirá siendo bueno, pero el equipo que trae no le sirve porque no bajan las acciones abajo”, señaló en conferencia de medios el representante de las organizaciones, Antonio Barrera Evangelista.