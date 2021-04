«Intelectuales del delito», llama Barbosa a gestores de empresas factureras que defraudaron en Puebla

Un deterioro moral se apoderó del país en anteriores años, mismo que propició un florecimiento de elaborados esquemas de defraudación a las arcas públicas, rememoró el gobernador Miguel Barbosa Huerta en conferencia matutina de hoy miércoles 7 de abril.

De acuerdo al mandatario, fue esta una época dorada para los conspiradores de delitos y formadores de empresas factureras que, en contubernio con funcionarios de los gobiernos, urdían laberintos financieros en los que se extraviaron cuantiosas sumas de dinero a cuenta de servicios inexistentes. A quienes triangularon este tipo de operaciones los denominó el mandatario poblano «verdaderos intelectuales del delito».

«Lo tenemos probado», sentenció el gobernador, «estamos en un proceso muy adelantado con las factureras».

Como El Ciudadano México adelantó ayer, la Auditoría Superior del Estado (ASE) publicó ya la lista de alcaldías del estado de Puebla que realizaron operaciones con Empresas que Facturan con Operaciones Simuladas (EFOS).

Ante la posibilidad de que en las próximas elecciones de junio puedan suscitarse hechos violentos provocados por mercenarios contratados por partidos políticos, el gobernador hizo esta petición:



Pido a partidos que no intenten vincularse a este tipo de grupos. Los delincuentes callejeros que se rentan de golpeadores que han sido aprovechados por candidatos y gobierno… hoy no va a funcionar. Si no les interesa votar a los delincuentes, que se queden en sus casas viendo el fútbol.



Miguel Barbosa Huerta