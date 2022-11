Laura lleva 13 años padeciendo la violencia machista de su expareja

Desde el primer año de relación, Laura recibió ataques verbales, físicos y psicológicos de su expareja. Al inicio, normalizó la violencia hasta que una de las agresiones puso en riesgo la integridad de sus hijos.

La pesadilla empezó en 2021, cuando su entonces marido decidió salir de su domicilio para que ella “aprendiera a valorarlo”.

Eduardo (nombre ficticio) emprendió un viaje fuera del país con sus dos hijos, una de ellas una niña de 12 años, a quienes abandonó por una noche de copas y mujeres.

En Puebla, 600 mujeres denuncian mensualmente un caso de violencia familiar, principalmente por agresiones físicas, reportan datos oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Laura, quien pidió así llamarse por temor a las represalias, quiere recuperar su vida y tranquilidad, luego de sufrir violencia durante 13 años por parte de su expareja, a quien ha denunciado en varias ocasiones.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora anualmente el 25 de noviembre, Laura comparte su historia con El Ciudadano México y hace un llamado a las mujeres a levantar la voz para denunciar.

Laura llegó a Puebla hace 11 años por motivos laborales, junto con Eduardo (nombre ficticio) con quien vivía en concubinato. Con él tuvo dos hijos, ahora tienen 12 y 2 años, respectivamente.

El año pasado, su exmarido decidió “torturarla con su ausencia” y salió del país con sus hijos, a quienes abandonó por 24 horas.

Eduardo fue encontrado “borracho” y “drogado”, para después admitir que había tenido un encuentro íntimo con varias mujeres para “pasarla bien”.

Laura hizo oficial su separación y se recrudecieron las agresiones no sólo contra ella, sino contra sus hijos.

Uno de los hechos más graves, recordó la madre, fue cuando Eduardo la amenazó con quitarle a su bebé a cambio de que ella firmara documentos, con los cuales le cedería su parte de un despacho que habían construido juntos.

Por este motivo, aunado a los casos violencia familiar, ella decidió denunciarlo, el pasado 5 de septiembre, además por los delitos de acoso y por robo de vehículo.

Sobre este último caso, explicó que él aprovechó las visitas y convivencias que tenía con sus hijos para entrar a su casa, forzar un cajón, sacar los papeles y el duplicado de las llaves del auto para llevárselo.

En aquella ocasión, Laura acusó que él se robó 70 mil pesos y le “sembró droga”, para luego grabar un video sobre los supuestos hechos y compartirlo con las personas más cercanas a ella, como una posible prueba para pelear la custodia de sus hijos.

A pesar de las denuncias, el acoso y las amenazas continúan. Laura también denunció a su expareja de hostigar a sus seres queridos como su mamá y un amigo con la que él la vincula sentimentalmente.

Laura también señaló que ha sido víctima de violencia económica, ya que Eduardo constantemente retrasa el pago de la pensión de sus hijos y busca “humillarla” para que “le regrese sus privilegios”.

“Él me lo ha dicho: ven, pídeme perdón de rodillas, bajas la cabeza y tus privilegios van a seguir, pero yo le contesto: ¿privilegios?, son tus obligaciones; a mis hijos textual les dice: ustedes sólo me buscan por dinero”

Tras las denuncias emitidas, Laura y sus hijos han logrado obtener medidas de protección por parte de la Fiscalía General del Estado, motivo por el cual su agresor, a quien ha calificado como un “potencial feminicida”, no puede acercarse a ella ni a sus hijos en un radio de 50 metros, situación que Eduardo no ha respetado.

De parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS) y la Unidad de Atención Inmediata, del gobierno estatal, ella y sus hijos también reciben acompañamiento, vigilancia y terapias psicológicas.

A pesar de esto, considera que el apoyo institucional es insuficiente, ya que Eduardo continúa con las amenazas y violencia, toda vez que “presume de tener influencias”.

La única manera de escapar de él, afirmó, es irse del estado y del país, una vez que logre tener de manera permanente la guarda y custodia de sus hijos; asimismo, confía que pronto sea judicializado el caso para que Eduardo sea detenido.

De esta manera, exigió que se haga justicia y que los mecanismos en Puebla para tratar este tipo de casos mejoren.

“Es muy triste y muy injusto, que yo tenga que dejar todo atrás, por no contar con el suficiente apoyo de las autoridades (…), lo que quiero hacer es que una vez que se me otorgue la guarda y custodia de mis menores, es irme del país, porque no me va a dejar en paz”