Locatarios del Mercado de Amalucan critican plan de remodelación

Por Abraham Reyes

Para manifestar su inconformidad y hacer públicas las medidas que tomarán en el futuro, la Asociación de Locatarios del Mercado de Amalucan organizó una rueda de prensa, en la que expusieron su perspectiva sobre todo lo que ha sucedido desde marzo y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados ante un proyecto que consideran ineficaz, mal planeado y poco transparente.

En marzo pasado la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, anunció que su administración comenzaría una ambiciosa remodelación del Mercado de Amalucan; sin embargo, este proyecto causó un gran descontento entre los locatarios, quienes desde el inicio señalaron que la iniciativa no se estaba realizando de manera adecuada, pues no tomaba en cuenta las necesidades reales del inmueble y había nacido de una serie de afirmaciones falsas.

A la par del anuncio de las obras en el Mercado de Amalucan, la administración de Rivera Vivanco instaló una serie de carpas, cuya finalidad era la de reubicar a los locatarios mientras se realizaban las obras, lo que despertó el descontento de los comerciantes.

Tema llega a Palacio Nacional

El conflicto entre las autoridades municipales y los trabajadores del Mercado de Amalucan escaló a tal punto que el 7 de septiembre, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador respondió una serie de preguntas sobre el tema:

“Particularmente en Puebla estuvimos este fin de semana porque hay una problemática. Es el mercado Amalucan, en Puebla, tiene 45 años de antigüedad, está junto a una barranca, porque hay ciertos riesgos. De hecho, el dato que tenemos es que la presidenta municipal que prácticamente ya concluye su encargo en Puebla capital fue quien promovió. Sin embargo, se fue atorando, se fue atorando, incluso con el gobierno estatal, a tal grado que este proyecto de 75 millones, que es la cantidad que se le había destinado para este año, quedó varado”.

Durante la rueda de prensa, los locatarios del Mercado de Amalucan aseguraron que el proyecto de remodelación no fue planeado de manera adecuada, pues la empresa encargada de los estudios del terreno falseó algunos datos con la intención de derribar el inmueble y construir un espacio distinto en otra zona.

Asimismo, los encargados de la rueda de prensa afirmaron que están dispuestos y desean que el Mercado de Amalucan se convierta en un espacio digno, seguro y bonito, pero que no permitirán que las autoridades se aprovechen de ellos y se gasten el dinero de la ciudadanía en proyectos que no tienen sentido y que realmente no ayudarán a nadie.

Los líderes del Mercado de Amalucan mencionaron que desafortunadamente lo que está pasando en Puebla no es un caso aislado, pues han tenido la oportunidad de conversar con comerciantes de otros estados, quienes mencionan que, con apoyo de la SEDATU, las autoridades municipales han querido poner en marcha proyectos similares.

Sin miedo de alzar la voz

Luego de manifestar su inconformidad y de subrayar sus dudas sobre la buena fe de las autoridades al querer remodelar el Mercado de Amalucan, los dirigentes aseguraron que sumarán esfuerzo con distintas asociaciones de trabajadores para llevar su protesta a las calles.

Sobre este tema, la mesa directiva del mercado anunció que, en los próximos días, los miembros de la asociación 28 de Octubre ocuparán los semáforos de la capital poblana para repartir volantes a la ciudadanía, en los que expondrán la información sobre lo que está sucediendo en Amalucan.

Finalmente, entre gritos, porras y cantos de protesta, los locatarios afirmaron que no se detendrán ante los atropellos de las autoridades; si es necesario irán a la Mañanera del presidente López Obrador para confrontarlo y marcharán por las calles de Puebla y de la Ciudad de México para mostrar que no tienen miedo de alzar la voz para defender su causa.

