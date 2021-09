Los contagios detectados esta semana en comunidad escolar no sucedieron en las escuelas, de acuerdo a Salud estatal y Educación Pública

POR MARISOL CÓRDOBA

Puebla, Pue. 03 de septiembre de 2021. El titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, informó que existen contagios contra COVID-19 y casos sospechosos de maestros, alumnos, un directivo, pero no hay un contagio masivo, al cumplir la primera semana del regreso a clases presenciales en las escuelas en la entidad poblana, pero por el periodo de incubación es de cinco a siete días. Por tanto, afirmó que ya venían contagiados, y no adquirieron el virus en las instituciones educativas en las que se tomaron medidas de aislamiento, y en otros casos no fue necesario hacerlo.

En el mismo tenor, el mandatario estatal poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que su gobierno no va a recular y las clases presenciales seguirán en la entidad poblana. Además, subrayó la importancia de actuar con responsabilidad, pues necesitan salvar el desarrollo escolar de los alumnos.

En conferencia de medios, el titular de la SEP informó que los casos positivos de SARS CoV-2, causante de la COVID-19, fueron en la Primaria Vicente Guerrero en Tecamachalco, donde un maestro se contagió pero no tuvo contacto con alumnos y no se suspendieron clases, pues fue confinado antes de inicio de las cátedras .

En una escuela privada en la capital poblana, un alumno de bachillerato venía con síntomas y fue retirado, aplicando los protocolos, por lo que no fueron tampoco suspendidas las clases, pues están en espera de los resultados de la prueba

De igual forma, en la Escuela Técnica número 58, ubicada en el Infonavit Carmen Mayorazgo, hay 2 casos de alumnos que presentaron síntomas similares a los de la COVID-19. Por ello, están en resguardo domiciliario. Además, se está a la espera de los resultados de sus análisis COVID, pero no se suspendieron clases.

En el Bachillerato Quetzalcóatl en Puebla, se dieron otros dos casos sospechosos: un maestro y alumno tienen síntomas y se encuentran en espera de resultados de sus análisis, no se suspendieron clases.

En el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENCH) un alumno presentó síntomas en su domicilio, por lo que fue reportado por la directora del bachillerato. Está aislado tanto el grupo como el estudiante.

De igual forma indicó que en una escuela primaria del Centro Escolar en el municipio de Izúcar de Matamoros, una madre de familia de sexto grado resultó positiva, con síntomas y se aislaron los alumnos del grupo de su hija, que también tenía síntomas de COVID-19, pero no se suspendieron clases.

En la escuela primaria Eufrosina Camacho de Ávila, en la comunidad de Jalpan, un alumno que presentó síntomas, resultó positivo el pasado 31 de agosto; solo el grupo al que pertenece está en asilamiento con sus familias. Las clases continúan.

De la misma manera indicó que en el municipio de Zinacatepec, en la escuela secundaria Miguel Huerta, una maestra resultó con prueba positiva , se suspendieron clases y las toman a distancia.

En el municipio de Palmar de Bravo, en la escuela Preescolar Quintiliano, una maestra es sospechosa y se suspendieron clases. También en el preescolar de Francisco Gabilondo, de San José Llano Grande, en el municipio de Tlachichuca, un supervisor y una maestra tuvieron resultaron positivos, y se suspendieron las clases.

En Chalchicomula de Sesma, en una escuela por síntoma de una maestra se suspendieron las clases. En el Centro Escolar Francisco y Madero de Ciudad Serdán, dos maestros de bachillerato y primaria dieron positivo a SARS-CoV-2 y también se suspendieron las clases.

En el bachillerato en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz en capital Puebla, hay un caso sospechoso de un docente, pero no tuvo contacto con alumnos; sólo con dos maestros, que están aislados por prevención

En el bachillerato Federica M. Bonilla turno vespertino, sí tuvo contacto un maestro infectado con toda la planta docente y las clases se suspendieron y se dan a distancia.

En el bachillerato en la capital, en la escuela José Luis Rodriguez Alconedo de Puebla, un trabajador administrativo tuvo contacto con profesores, y están aislados.

En el bachillerato General Blandina Torres de Marín, en San Andrés Cholula, el hermano de una alumna resultó positivo al virus y su mamá avisó, por lo que los alumnos de su salón están en aislamiento, así como la alumna, pero no se suspendieron clases.

De igual forma, también en la capital, en la primaria Eva Semano de López Mateos, un docente es sospechoso de portar el virus, y el personal está en aislamiento y se realizó la prueba.

En la escuela Rodolfo Rodriguez León, en Teteles, se presentaron casos, que se derivan del contacto con el Consejo Técnico, pero no especificó el funcionario si resultaron positivos o son sospechosos, y están en clases a distancia, según externó.

Pruebas gratuitas para alumnos y maestros contra COVID-19

En cuanto a los centros de salud para realizarse pruebas de detección del virus SARS CoV-2, el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez afirmó que se designa para Puebla capital y conurbada, el CESSA la Libertad para que a los alumnos puedan realizarse pruebas gratuitas si presentan síntomas.

Todos los alumnos deben realizarse la prueba en laboratorios avalados por el INDRE y tendrán que notificar de manera inmediata a la Secretaría de Salud el resultado del alumno.

Los laboratorios autorizados por el INDRE pueden consultarse aquí:

FOTO: HUMBERTO AGUIRRE/ EL CIUDADANO

