Mayoría de víctimas son de origen mexicano: AMLO sobre tiroteo en Texas

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la matanza ocurrida ayer en una primaria de Texas que dejó 22 muertos, entre ellos 19 menores, y dijo que “no hay duda” de que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano.

«Enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte (…), nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares de los jóvenes y las víctimas y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos porque son momentos muy tristes, muy difíciles.



Hasta ahora, de manera directa nacidos acá ( en México), no, pero que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda porque toda esa región de Texas pertenecía a México, baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos”. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Elecciones presidenciales en Colombia sin violencia

El presidente deseó que las elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia el próximo 29 de mayo transcurran sin violencia y que los ciudadanos de ese país puedan elegir libremente a su próximo dirigente.

“Creo que los colombianos darían una vez más un ejemplo al mundo si las acciones transcurren de manera pacífica. Quien esté apostando a la violencia en Colombia está actuando en contra de ese gran país y de ese extraordinario pueblo”, dijo.

«Hay pasiones que se desbordan» en víspera de elecciones, dice López Obrador sobre audios de líder del PRI

Tras la filtración de audios de Alejandro Moreno, líder del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en vísperas de elecciones “las pasiones se desbordan” y aclaró que en su gobierno tienen adversarios, pero no enemigos y aseguró que no se persigue a nadie.

“Solo decir que nosotros no perseguimos a nadie, garantizamos la libertad de expresión, sí tenemos adversarios, pero no enemigos y tenemos adversarios que pensamos en vencer en buena lid. No estamos pensando en destruir a enemigos, no odiamos y tenemos que ganar con argumentos, con la razón”, comentó.

Gobierno federal hará propuesta a Vulcan sobre uso de suelo en Calica; si no hay acuerdo se irá a tribunales

El gobierno federal hará una propuesta de uso de suelo a la empresa Vulcan sobre Calica para que no se siga explotando la extracción de materiales en esa área y en caso de no llegar a un acuerdo se recurrirá a tribunales nacionales y extranjeros, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se les ofreció facilitarles el puerto de Calica que tiene calado suficiente para cruceros, sí hay un proyecto alternativo y se está analizando. Nosotros vamos a hacerles una propuesta de uso de suelo, y si no llega a ningún acuerdo a tribunales nacionales y extranjeros y vamos a presentar todos los elementos de pruebas para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”.

«Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición»: López Obrador sobre la Cumbre de las Américas

Andrés Manuel López Obrador evitó dar un posicionamiento sobre la Cumbre de las Américas, pues aseguró que aún no hay una respuesta por parte de Estados Unidos al planteamiento de no excluir a ningún país en el evento que se realizará el próximo mes en Los Ángeles, California.

“Vamos a esperarnos porque todavía no hay una definición, se está conversando, dialogando vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos” porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie, entonces estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos”, dijo.

López Obrador busca restablecer sistema de trenes en el país; «es parte de nuestra historia»

El Ejecutivo federal, aseguró que está procurando restablecer el sistema de trenes de pasajeros en el país, ya que “es parte de nuestra historia”.

«Ya iniciamos, poco a poco se tiene que ir avanzando y también hay menos contaminación si son trenes eléctricos y llevan más pasaje. En el caso de la carga es más barato el transporte en el tren, mayor capacidad, mayor volumen, el movimiento de contenedores, entonces sí es un proyecto hacia adelante con la integración de América del Norte”.

López Obrador asegura que no hay ningún problema con Javier May; «le tengo toda la confianza»

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier May, director del Fonatur, y encargado del Tren Maya, y por el contrario, aseguró que es “un servidor público de primer orden”.

“Javier es de absoluta confianza y vamos trabajando, vamos avanzando y para finales del año próximo vamos a estar inaugurando el Tren Maya”, dijo.

