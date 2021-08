México y la (maldición) bendición del cuarto lugar en Tokio 2020

Si las medallas de cuarto lugar existieran México tendría siete preseas más en su haber durante su paso por estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Y es que la delegación azteca, en diferentes deportes, se ha quedado siete veces a un lugar de conseguir subir al podio. Esto ha llegado al grado de que se comience a dibujar la idea de la famosa maldición del cuarto lugar.

Estos son los siete cuartos lugares:

Jorge Orozco , en tiro olímpico

, en tiro olímpico La selección femenil de softbol

Yahel Castillo y Juan Celaya , en calvados sincronizados en trampolín de 3 metros

, en calvados sincronizados en trampolín de 3 metros Dolores Hernández y Carolina Mendoza , en calvados sincronizados en trampolín de 3 metros

, en calvados sincronizados en trampolín de 3 metros Kevin Berlín y Diego Balleza , en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros

, en clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros Gabriela Agúndez , en plataforma individual de 10 metros

, en plataforma individual de 10 metros Alexa Moreno, en salto de caballo, en la gimnasia

Y estas, sus historias:

Jorge Orozco

Jorge Orozco es originario de Jalisco y su participación cobra relevancia porque llegó a estos Juegos Olímpicos compitiendo en los mundiales de tiro con rifle con sus propios medios.

El mexicano sorprendió al meterse a la final en donde peleó hasta el último minuto pero registró 28 de 35 aciertos, cinco menos que el británico Matthew Coward, quien se colgó el bronce.

“Siento que mi resultado es un parteaguas tanto para mí como para mi deporte en México. Va a ser el inicio de un camino muy grande para otros tiradores que vienen conmigo o detrás de mí. Son mis primeros Juegos Olímpicos, no me preocupo mucho porque tengo carrera por delante”, dijo tras su participación.

Se despiden de #Tokyo2020 🇯🇵



🇲🇽 Jorge Orozco y Alejandra Ramírez concluyeron su actuación en la modalidad #fosaolímpica en equipos mixtos en la posición 15 con un total de 138.



➡️ Se quedaron a 8 puntos de pelear por las medallas.

➡️ Para ambos, significó su debut olímpico. pic.twitter.com/pK7HLGGeLL — CONADE (@CONADE) July 31, 2021

Softbol femenil

Una historia que pasó del amor al odio y luego de nuevo a una especie de “aceptación” es la de la selección de softbol femenil.

Este conjunto se jugó el bronce ante Canadá, y tras un duelo cardiaco, las canadienses se quedaron con el partido 3 carreras a 2. El equipo femenil de softbol llevó a México a competir por primera vez en la historia en esta disciplina.

Días después se armó el zafarrancho cuando las pugilistas Brianda Tamara y Esmeralda Falcón exhibieron que las seleccionadas de softbol habían tirado sus uniformes a la basura. El equipo fue criticado y hasta se pidió su expulsión. Al final todo se calmó y tanto el tema de los uniformes como su cuarto lugar quedaron en el olvido.

Yahel Castillo y Juan Celaya

Esta fue una de las competiciones más sufridas, pues la pareja de clavadistas aztecas se quedó a 5 puntos de subir al podio.

Yahel Castillo y Juan Celaya se quedaron en la rayita de los clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

La pareja mexicana se disputó en el último clavado la medalla de bronce con la pareja alemana. México terminó con 400.14 puntos de calificación; mientras que los alemanes sumaron 404.73 y con eso se quedaron con el último lugar del podio.

Cuarto lugar para los mexicanos @yahel_castillo y @JuanCelaya , en una dramática competencia en el trampolín 3 m sincronizados de los #JuegosOlimpicos #Tokyo2020

Dolores Hernández y Carolina Mendoza

Otra dolorosa derrota. Las mexicanas terminaron la competencia de clavados desde el trampolín de los 3 metros sincronizados con una puntuación de 275.10 unidades. El podio se lo llevaron las parejas de China, con 326.40 puntos; de Canadá con 300.78; y de Alemania con 284.97 de calificación.

“Estamos muy contentas; nos quedamos a pocos puntos de la medalla, nos ganamos nuestro lugar para las series mundiales”, dijo Caro Mendoza tras su participación en esta justa mundialista.

Es de señalar que tras esta competencia sucedió el lamentable mensaje de Paola Espinoza en el cual daba a entender que ella sí hubiera ganado medalla y no como Hernández y Mendoza.

Kevin Berlín y Diego Balleza

Los mexicanos mantuvieron la ilusión y compitieron a enorme nivel durante sus primeros dos clavados; sin embargo, la experiencia de los británicos, chinos y rusos terminó por imponerse en la plataforma de los 10 metros sincronizados.

Berlín y Balleza terminaron con 407.31 puntos y con una diferencia de más de 30 unidades con respecto al bronce.

El oro fue para la pareja británica, con 471.81 de calificación final; la plata para los chinos, quienes pelearon hasta el final y se quedaron con 470.58 puntos; y el bronce para el Comité Olímpico Ruso, con 439.92 unidades.

🔥 4o lugar en Juegos Olímpicos #Tokyo2020 🔥

Muchas gracias a todos por su gran apoyo, cariño y sus lindos mensajes. 🤍 a seguir dándole 💪🏼🇲🇽 @diegoballezaisa #Paris2024 pic.twitter.com/cke5d6PRbK — Kevin Berlín (@kevinberlin11) July 28, 2021

Gabriela Agúndez

“Detrás de esos cuartos lugares hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y también valen. Tienen su mérito y se trabajan hasta el final. Un cuarto lugar no es malo, pero no me conformo”.

Lo anterior fueron las palabras de la nacida en la Baja California Sur tras terminar su competencia desde la plataforma individual de 10 metros.

Pese a este cuarto lugar, Agúndez trajo una medalla de bronce a México, al conseguir el tercer lugar junto a Alejandra Orozco en los clavados sincronizados, también desde la plataforma. Fueron sus primeros Juegos Olímpicos.

Alexa Moreno

El más polémico de todos los cuartos lugares, pues la gimnasta estrella de México se quedó a menos de una décima de colgarse el bronce, y dos de la plata en la final de salto de caballo.

Alexa Moreno fue calificada tras sus dos saltos con un 14.716 de calificación; mientras que la coreana Seojeong, consiguió un 14.733. El oro fue para la brasileña Rebeca Andrade, con 15.083 de calificación y la plata para Mykayla Skinner de Estados Unidos, con 14.916.

“Yo hice mi trabajo como lo sé hacer, así que estoy contenta. Me quedé a menos de una décima de la medalla, pero así pasan las cosas”, dijo quien además ostenta un Premio Nacional del Deporte.

No es maldición, es bendición

Pese a la lluvia de críticas, burlas y memes por estos siete cuartos lugares, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que quienes obtuvieron un cuarto lugar serán reconocidos y reconocidas por su gobierno.