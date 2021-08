Narrativas y memorias, la expo rodante sobre la desaparición en Puebla

Para la mayoría de las personas en México, el tema de los desaparecidos tan sólo forma parte del imaginario colectivo como boletines policiales, carteles desgastados; como un tema incómodo, una realidad polarizada por el tabú que la rodea y la impotencia de no saber qué hacer al respecto. “Narrativas y memorias” es una expo que busca cambiar esta perspectiva indiferente.

En México faltan más de 85 mil personas, en Puebla alrededor de tres mil. Hay que decirlo: para mucha gente el tema de las personas desaparecidas se resume a esas cifras. Se deja en el olvido sus rostros, que dejan de ser identidades y se convierten en indicios. Se invisibiliza el dolor de las familias, y cuando se habla de ellas, se lo hace en un tono amarillista, revictimizante. Se habla de la desaparición entre una naturalidad escalofriante y un miedo que no se quiere invocar.

A veces surgen pequeños destellos de luz sobre las víctimas desaparecidas y sus familias dolientes; pero no llegan como el sol que amanece tranquilo, sino como una linterna que busca desesperada en la oscuridad.

A veces los Congresos frenan sin distinción legislativas que benefician las búsquedas, y entonces volteamos la mirada, señalamos con el dedo a los indolentes, abrazamos de lejos a las familias marginadas; y en cuanto todo “se resuelve”, la gente continua el rumbo.

Estas familias no sólo deben combatir la lucha diaria que implica buscar a un ser querido, que implica enterrar día con día el dolor que esto provoca; sino que también deben combatir cuerpo a cuerpo a un Estado indiferente y a una sociedad que voltea la mirada ante las injusticias.

Propuestas como “Narrativas y memorias” resultan alebrijes inesperados. Se trata de muchas miradas que no sólo miran enfurecidas, sino que gritan, señalan, alebrestan, contagian este deseo por un mundo menos imperfecto (no, no un mundo mejor, sólo menos terrible para habitar).

También lee: Reportan la desaparición de 223 mujeres en Puebla

“Narrativas y memorias” es una apuesta multidisciplinaria, que combina el llamado artivismo (el hijo bastardo y favorito entre el arte y el activismo), la incidencia social y una problemática tremenda y arraigada de nuestro país: la desaparición de personas.

Esta exposición rodante implica mucho más que un discurso artístico y un concepto obsoleto de que el arte se limita a una estética de lo bello y sublime. Se trata de un puente que une muchos puntos aislados sobre la temática de los desaparecidos: el dolor invisibilizado de las familias, la (carente) empatía de la sociedad, la indolencia del Estado y la ruptura de estigmas y tabúes que giran en el colectivo imaginario respecto a este tema.

Este proyecto es tanto arriesgado como novedoso, lúdico como reflexivo, doloroso como necesario. Hay que decirlo: vaya que es necesario hablar de los desaparecidos, de sus familias, de sus dolores, de sus situaciones; hablarlos y hablarlos hasta que duelan las lenguas del mismo modo en que duelen los corazones de las madres que buscan y reclaman con toda su alma.

El tema de los desaparecidos siempre se baña de un tinte rojizo, de un blanco y negro que denota poesía lúgubre. Cuando no debería ser así: somos una sociedad que vive con un miedo constante a no saber si regresará o no a su casa, que teme a sus calles, a su gente. ¿Por qué, entonces, no hablamos de los desaparecidos para ya no tener que hablar de ellos? ¿Por qué seguimos llevando un contador de casos y no de acciones de búsqueda?

“Narrativas y memorias” dice Oigan, tenemos que hablarlo, y además cambian el discurso: lo vuelven atractivo. Lo convierten en algo que las propias familias pueden utilizar como válvula de escape que deja que su dolor no los asfixie. Eso hacen propuestas como esta expo, darles un giro a temas viciados; verlos de cabeza y decir ¡Oh vaya, ahí estaba el sentido todo este tiempo!

Suelto este discurso con dolor, porque yo sé muy bien lo que viven esas familias. Porque siempre que me asignan temas sobre desaparecidos debo revivir en sus caras lo que yo viví en carne propia.

Porque debo repasar vez con vez “Yo pude ser esa persona que busca a su hermano 15 años, tuve mucha suerte”; y porque debo reprenderme vez con vez y repensar “No, no tuviste mucha suerte, tuviste menos mala suerte, porque tu hermano pudo no volver a casa, porque, aunque volvió a casa, nunca debió haber faltado”.

Estas apuestas, de cine, de arte, de discursos, de filosofías, siempre son un salvavidas y una invitación a repensarnos como sociedad, como individuos y como personas; son apuestas porque es un volado tirado al aire que puede o no caer en el lugar correcto (pero por lo menos lanzan algo y no se quedan sentados a que el miedo venza lo mejor de sí).

Agenda y locaciones

No resta más que decir que esta expo rodante se albergará en varios espacios públicos de la ciudad de Puebla, siendo el Paseo Bravo el punto central. Tendrá lugar del 30 de agosto al 11 de septiembre, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (conmemorado el 30 de agosto).

Contará con la participación de varios exponentes y artistas destacados, entre ellos: Lukas Avendaño (artistx escénico y muxe oaxaqueñx); Mare Advertencia Lirika (rapera oaxaqueña, activista social y feminista); José María Espinosa (director del documental Te nombré en silencio); entre muchos otros artistas, investigadores y actores sociales.

Además, se contará con la participación de colectivos, activistas y periodistas como: La Voz de los Desaparecidos Puebla, Uniendo Cristales Huauchinango, Técnicas Rudas, DK Akademie, Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, Periodistas de A Pie.

Para recibir noticias todos los días, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp dando clic aquí