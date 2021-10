No hay moneda de cambio en Reforma Energética: AMLO

México, 8 de octubre de 2021. Andrés Manuel López Obrador en su cotidiana conferencia matutina, resaltó que “no hay moneda de cambio” para que su Reforma Energética sea aprobada en el Congreso de la Unión.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso no lo hemos hecho y no lo haremos; aquí, cada quien debe asumir su responsabilidad”, dijo el presidente.

Lo anterior, por supuestas condiciones que quiere imponer la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados para aprobar la Reforma Energética.

Advirtió que los legisladores tienen que representar al pueblo y su gobierno les dará toda la información: “ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla, polemizar, debatir” los expertos de su gobierno lo harán.

Informó que el próximo lunes van a estar en la Mañanera los miembros del gabinete de energía para explicar los beneficios de la enmienda propuesta.

“Los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente; es muy definitorio, que no maniqueo: es ‘quieres que la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la Comisión Federal de Electricidad’, que es una empresa pública sin fines de lucro, o ‘quieres que la industria eléctrica la manejen empresas particulares’, que tienen propósito de lucro” Andrés Manuel López Obrador

Puntualizó que los legisladores tendrán que decidir sin “ningún acuerdo en lo oscurito” ni nada a cambio, ello tendrán que decirle a la gente porque votaron a favor de una postura u otra.

Cambio de horario

Antes, López Obrador dio a conocer la elaboración de un estudio sobre la conveniencia del cambio de horario; el próximo lunes, Rocío Nahle, secretaria de Energía, dará detalles sobre la Reforma Energética.

Por lo anterior, el presidente se comprometió a que la secretaria de Energía explique la conveniencia del cambio de horario y si la iniciativa implementada en el sexenio de Vicente Fox generó algún ahorro.

