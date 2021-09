“Nueva administración no tiene por qué endeudarse”; Claudia Rivera presume finanzas sanas

Por Anaid Piñas

“En medio de esta crisis económica (derivada de la pandemia) entregaremos finanzas sanas, sin deuda pública al municipio, y con recursos propios para que no se detengan ni servicios esenciales que requiere la ciudadanía; ni tampoco aquellos proyectos que la administración entrante tenga considerado a favor de la ciudadanía. En la última reunión de trabajo, en el corte al 30 de agosto, se hablaba de alrededor de 282 millones de pesos (…) que la nueva administración podría disponer de manera libre; sin embargo, tuvo una modificación (…) y al corte del 15 de septiembre, se contabilizan 320 millones de pesos”, destacó la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, sobre el balance financiero rumbo al cierre de la administración.

Reiteró que la fórmula que aplicaron para entregar finanzas sanas se basó en la misma estrategia aplicada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador:

“Combatir la corrupción de manera frontal, no adquirir deuda pública, distribuir equitativamente los recursos y no hacer condonaciones de impuestos; sobre todo a aquellos que mayores privilegios habían tenido en el pasado”

En su intervención, Leobardo Rodríguez Juárez, tesorero municipal, señaló que con la certeza que tiene el Ayuntamiento sobre los recursos que dejará a la siguiente administración, las nuevas autoridades no tendrían que endeudar al municipio para comenzar a trabajar.

Explicó que el cierre se está dando con finanzas sanas, y que contrario a las versiones que se manejaron en medios de comunicación, debido a los datos otorgados por el extesorero municipal, no se entregarán sólo 580 millones de pesos sino tres veces más en proyecciones financieras; es decir, mil 274 millones 401 mil 455.27 pesos.

De acuerdo con el disponible financiero hasta el 31 de agosto de 2021, en las cuentas del Ayuntamiento de Puebla hay mil 112 millones 607 mil 982.28 pesos:

Resaltó que todos los datos presentados han sido compartidos, discutidos y revisados con el equipo de trabajo que habilitó el presidente municipal electo, Eduardo Rivera Pérez, en materia financiera y administrativa.

“En la proyección que hacemos sobre el cierre no estamos incluyendo como recursos disponibles esta recaudación anticipada (pago de predial) que la próxima administración utilizará hasta el próximo año, justo para que no les ocurra lo que nos ocurrió a nosotros (…) Mañosamente nos incluyeron al recaudación anticipada, que aunque se recauda con la Ley de Ingresos del año corriente no se pueden ejercer los recursos hasta el próximo año, porque si no se genera un boquete financiero que pondría en predicamento la operación del año consecuente, por lo que quitamos 350 millones que se incluyeron en la Ley de Ingreso de este año”

Leobardo Rodríguez

Tesorero municipal