Operan en Puebla 500 transportes pirata; formales, en números rojos

Sin contar con los permisos correspondientes, terminales y mayormente sin seguro para sus pasajeros, 500 vehículos particulares prestan servicios de transporte entre municipios de Puebla, y en ocasiones a otros estados, con aparente permiso del Ayuntamiento.

De acuerdo con estimaciones de la organización civil Corresponsabilidad en el Transporte, unos 150 operan en la zona conurbada; este sector informal, aseguró, abarata los precios, lo cual ha golpeado a los establecidos con pérdidas de hasta 50 por ciento.

Arturo Balderas Moyano, presidente de la asociación, comentó en entrevista que ante la pandemia y la persistencia de esta problemática los transportistas foráneos no se han recuperado, pues en 2020, ante la pandemia de COVID-19, su ocupación bajó hasta un 90 por ciento.

A decir de Balderas Moyano, este “nuevo modelo” de traslado informal se realiza en vialidades intermunicipales, como el Periférico Ecológico, e incluso con rutas fijas intermunicipales e interestatales, con venta de boletos a través de plataformas digitales y con la renta de hoteles como una suerte de “terminales”.

Indicó que esta modalidad busca “evadir las lagunas de la autoridad”, siendo que a nivel estatal y federal se debe cumplir con requisitos del tipo de vehículo, seguro de responsabilidad civil, licencia de pasaje por la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) o la de Movilidad y Transporte (SMT), en el caso de Puebla, además de las referidas terminales.

“Por eso pueden dar más barato, no se capacitan, no sacan su licencia ante la autoridad correspondiente, no cuentan con seguros de responsabilidad civil ni mantienen terminales, ni rentan terminales, ni tienen gastos de operación o sus costos son menores, pero lo peor de todos es que no tienen seguros”, aseveró.