Orozco y Agúndez se instalan en semifinales de plataforma

Las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, medallistas de bronce en plataforma sincronizada, avanzaron a las semifinales en la prueba individual en Tokio 2020.

Tras ejecutar cinco saltos, Orozco culminó con 308.10 puntos para ubicarse en el noveno sitio, y Agúndez sumó 297.65 para culminar en el sitio 12, de 18 que avanzan a la semifinal.

«Ya es borrón y cuenta nueva, buscaremos meternos a la final y me quito una espinita de Río (2016) en la parte individual”, dijo Orozco.

También puedes leer: Mensaje a mensaje, esta es la historia de la polémica ocasionada por Paola Espinosa

Alejandra, quien logró plata en los Juegos Londres 2012, siempre se mantuvo en el top diez de la competencia, mientras que Agúndez fue de más a menos.

“No tengo nada de presión, nos sentimos felices de estar compitiendo juntas. Se cumplió el primer objetivo y vamos por el segundo paso”, aseguró Gaby.

Las semifinales se llevarán a cabo este 5 de agosto a las 20:00 horas, tiempo de México, y las medallas se repartirán a la 1:00 de la mañana del viernes.

También puedes leer: Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez le dan a México su segunda medalla en Tokio 2020

Avanza Gaxiola a cuartos en el keirin

Daniela Gaxiola calificó a la siguiente ronda del keirin al ubicarse en el segundo puesto de la primera ronda del tercer heat, atrás de la canadiense Kelsey Mitchell.

Este jueves se realizarán los cuartos de final, donde Gaxiola buscará ubicarse en los primeros puestos de la prueba para avanzar a semifinales.

El keirin es una carrera ciclista a contrarreloj en la que los ciclistas de pista siguen a una persona que va en un vehículo a motor. Este deporte es originario de Japón. FOTO: com.org.mx

“Sirena” Diosdado se despide

La nadadora artística Nuria Diosdado se despidió de los Juegos Olímpicos y lo hizo en el lugar 12 de la final en Tokio 2020.

Junto con Joana Jiménez, la tapatía se presentó en la rutina libre en la modalidad de dueto, obtuvieron 173.1857 puntos luego de sumar los de la técnica presentada un día antes.

“No me veo en París, no sé hasta dónde llegue mi carrera deportiva”, dijo Nuria, quien participó en su tercera justa veraniega.

A pesar de bajar un lugar respecto a su participación en Río 2016, Nuria consideró afortunada su participación.

“Superamos a Estados Unidos y eso nunca había pasado en la historia olímpica”, enfatizó.

“Mi carrera siempre ha sido mucho más de lo que yo esperaba. Tokio siempre se irá conmigo. Hay muchas generaciones en la natación artística tan talentosas como Joana” Nuria Diosdado

Nadadora artística

Diosdado tomará un descanso para preparar su boda civil en agosto próximo: “Ya después pensaré qué sigue en mi vida y si compito algunas veces más por México”. FOTO: com.org.mx

Para recibir noticias todos los días, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp dando clic aquí.