Pide Mier respetar indagatoria por la ejecución de los tres agentes

Por Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respondió este lunes a las acusaciones del gobernador Miguel Barbosa, sobre la presunta responsabilidad de su hijo, el alcalde de Tecamachalco, en la ejecución de tres agentes ministeriales.

Entrevistado luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador federal sostuvo que el esclarecimiento del caso corresponde a la Fiscalía del estado, por lo que no deben mezclarse otros intereses.

«Es algo muy lamentable, creo que no es conveniente, no es prudente, no se lo merecen ni los deudos, ni las víctimas, el especular, hacer juicios anticipados, de dictar sentencias, vivimos en un Estado de derecho y que se dirima conforme a las atribuciones que le corresponde a la Fiscalía y no a otros intereses que pueden ser legítimos pero que pueden violentar el debido proceso», dijo. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

