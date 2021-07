Posponen convocatoria de extraordinario para desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo

Por Neldy San Martín

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente pospuso el debate para aprobar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, pues las bancadas no lograron ponerse de acuerdo sobre los temas del dictamen a discutir: el desafuero de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, y la controversia sobre el fuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Pese a que se tenía previsto avalar este martes un periodo extraordinario para desahogar la declaratoria de procedencia de la acción penal en contra de Huerta y Toledo, y resolver el caso del fiscal de Morelos, el presidente de la Comisión Permanente, el morenista Eduardo Ramírez, informó que había retirado el dictamen porque a pesar de que había acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas sobre el desafuero de Saúl Huerta, no lo había en torno al tema del fiscal de Morelos, debido a que un juez le otorgó un amparo que impide procesarlo.

“Vamos a intentar construir una mayoría calificada que nos permita transitar los temas en Cámara de Diputados”, afirmó durante la sesión de la Permanente Eduardo Ramírez.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, reconoció la resistencia de su grupo sobre el caso de su compañero de bancada, Mauricio Toledo.

Dijo que el PT ha insistido en que no se ha respetado el debido proceso, y están buscando que “las cosas se hagan jurídicamente correctas”, por lo que todos los partidos, excepto Morena, piden que se discutan los tres asuntos por separado.

“La fracción de Morena insistió en que se votara en bloque, que no ayuda a fortalecer el debido proceso y no ayuda a la claridad de las cosas que estamos decidiendo y a la fortaleza del proceso”. Gerardo Fernández Noroña

En tanto, las y los integrantes del PAN aseguraron que no pretendían encubrir a ningún pederasta, como es el caso de las acusaciones que pesan sobre Huerta, y tampoco a ningún personaje que se haya enriquecido ilícitamente, como se acusa a Toledo, pero que no estaban de acuerdo en incluir en el dictamen el tema del fiscal porque el procedimiento pretende violar la Constitución.

“En el caso de Morelos no están presentando un juicio de desafuero, no están presentando un procedimiento para quitarle la protección constitucional, quieren sacar un dictamen que diga que los fiscales en este país no tienen esa protección y eso es una ilegalidad, basta con leer el 111 constitucional”, dijo el senador Damián Zepeda, del PAN.

En tanto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, del PRI, explicó que de votar el tema del fiscal podrían incurrir en la violación de un amparo, lo que traería consecuencias jurídicas graves para el Congreso.

“Me parece, lo digo a nombre de mi grupo parlamentario, que su decisión sobre diferir la convocatoria al periodo extraordinario de sesiones nos da la oportunidad de evitar un contratiempo jurídico de graves consecuencias para la Cámara de Diputados”. Dulce María Sauri

El Ciudadano / Agencia APRO